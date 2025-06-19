Дональду Трампу не позавидуешь. Он оказался в сложном положении, решая, что делать с Ираном — бомбить его или уговаривать пойти на капитуляцию с полным прекращением его ядерной программы. В последние июньские дни в процесс осмысления перспектив войны активно и резко вмешались его ядерные сторонники из Make America Great Again. Он стал похож на персонажа известного русского стишка: «И хочется, и колется, и мама (MAGA) не велит». Эта группа оголтелых правых радикалов, держащих под своей пятой Палату представителей Конгресса от спорадических протестов против возможного вовлечения США в войну на Ближнем Востоке, перешла к фронтальной атаке на президента. Вокалистом стал известный и скандальный телеведущий Такер Карлсон, а под его знаменами оказалась дюжина также «достойных» персонажей, деятелей Конгресса, блогеров и разного рода авантюристов: Марджори Тейлор Грин, Стивен Бэннон, Джек Пособитц, Молли Хемингуэй, Чарли Кирк, Рэнд Пол.

Они требуют, чтобы Трамп выполнял свои предвыборные обязательства в рамках проекта America First, которые предусматривают полный отказ от всяких форм интервенционизма и резкий крен в сторону изоляционизма. А последние словесные виражи Трампа, который объявил, что он уже утвердил план боевых действий в Иране, хотя и не дал еще приказ начать его осуществлять, вызвали буйную реакцию в стане маговцев. Грин, Бэннон и Карлсон стали веером распространять заявления и ставить посты в социальных сетях, предупреждая о том, что вовлечение Америки в войну обернется кошмаром для страны. Дело дошло до того, что после очередных нападок Трамп стал называть Карлсона «чудаковатым». Но, как бы то ни было, раскол в группе поддержки президента налицо, и это весьма серьезно. «Трамп расколол свою базу, - говорит политический комментатор Кэндес Оуэнс, выступающая с ультраконсервативных позиций. – Трамп предал тех, кого прежде объединил». «Все, кто ратует за то, чтобы США были вовлечены в войну Израиля против Ирана, не являются более членами MAGA и не представляют America First», - предупреждает Тейлор Грин.

Однако и в самой MAGA нет единства. Карлсон, например, сцепился с влиятельным сенатором от Техаса Тэдом Крусом, который ратует за удары по Ирану. «Вы хоть знаете, каково население Ирана?» - спрашивает телеведущий сенатора. «Я не знаю, каково его население», - отвечает Крус. «Вы не знаете, каково население страны, которую собираетесь победить?», - ехидничает Карлсон. Трещины между тем появились и в самой команде Трампа. В интервью в среду Fox вице-президент Джей Ди Вэнс неожиданно страстно поддержал директора национальной разведки Тулси Габбард. «Габбард – ветеран, патриот, чрезвычайно лояльный сторонник президента Трампа и очень важный член коалиции, которая была построена в 2024 году», - сказал о ней Вэнс. - И мы обязаны ей за ее неустанную работу, чтобы уберечь Америку от иностранных угроз». Оставим за скобками то, что Габбард была сторонницей сирийского диктатора Асада и неоднократно размещала посты фактически в поддержку России. Это - вопрос к президенту и тем сенаторам, которые одобрили кандидатуру той, кто, будучи куратором разведывательных служб страны, выступает в защиту врагов Америки.

Сейчас речь о другом. Трамп, как мы уже сообщали, был исключительно недоволен тем, что Габбард еще в марте объявила в Сенате, что у нее нет никаких данных о том, что Иран разрабатывает ядерное оружие, а на этой неделе распространила трехминутное видео, в котором сказала, что кто-то «безосновательно сеет страх и напряжение и между ядерными державами о том, что мир оказался на краю ядерного уничтожения». Подобные заявления идут против нарратива Трампа о том, что Иран должен избавиться от ядерного оружия. А тут его вице-президент вдруг выступает в поддержу проштрафившейся Габбард. Как это следует понимать? Что происходит Белом доме? Насколько можно понять, растет напряжение и между Вэнсом и Марко Рубио, который занимает сразу две важнейшие должности - госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности. Он-то как раз ратует, хотя и не слишком громко, за удары по Ирану. Его в этом поддерживают известные сенаторы Линдси Грэм из Южной Каролины, Том Коттон из Арканзаса и другие законодатели, представляющие так называемую «рейгановскую группу».