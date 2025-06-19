Азербайджан увеличит поставки сельхозпродукции в Россию

«Мы настроены и дальше наращивать поставки сельхозпродукции на российский рынок. Рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с российскими партнерами на этом направлении», - сказал Шахин Мустафаев.

Азербайджан намерен продолжать наращивание поставок сельхозпродукции на российский рынок. Об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, выступая на панели «Россия – Азербайджан» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025).

По его словам, после введения в 2014 году Россией эмбарго на импорт продукции из некоторых стран Азербайджан по запросу российской стороны значительно увеличил объемы поставок, а также инвестировал в развитие экспортного потенциала. «Азербайджан вложил значительные инвестиции и существенно увеличил поставки сельскохозяйственной продукции, отвечая на потребности российского рынка», - отметил вице-премьер Азербайджана.

Шахин Мустафаев добавил, что двустороннее торгово-экономическое сотрудничество остается ключевым направлением в отношениях между двумя странами. «В январе-апреле 2025 года доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте Азербайджана составила 10,78%, что позволило России занять третье место среди внешнеэкономических партнеров республики», - отметил Мустафаев.