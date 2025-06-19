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Флаг Международной федерации дзюдо теперь у Азербайджана

ФОТО
Эльмир Алиев, Будапешт
20:01 962

В Будапеште на Спортивной арене имени Ласло Паппа, где близится к завершению чемпионат мира по дзюдо, состоялась церемония передачи флага следующему организатору чемпионата мира.

В 2026 году лучшие мастера татами съедутся в Баку, а потому знамя Международной федерации дзюдо (IJF) было передано азербайджанской стороне.

Президент Венгерской ассоциации дзюдо, он же глава Европейского союза дзюдо Ласло Тот передал флаг генеральному секретарю Международной федерации Лизе Аллан, а та, в свою очередь, вручила его вице-президенту Федерации дзюдо Азербайджана, олимпийскому чемпиону-2008 Эльнуру Мамедли.

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