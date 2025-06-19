Флаг Международной федерации дзюдо теперь у Азербайджана

В Будапеште на Спортивной арене имени Ласло Паппа, где близится к завершению чемпионат мира по дзюдо, состоялась церемония передачи флага следующему организатору чемпионата мира.

В 2026 году лучшие мастера татами съедутся в Баку, а потому знамя Международной федерации дзюдо (IJF) было передано азербайджанской стороне.

Президент Венгерской ассоциации дзюдо, он же глава Европейского союза дзюдо Ласло Тот передал флаг генеральному секретарю Международной федерации Лизе Аллан, а та, в свою очередь, вручила его вице-президенту Федерации дзюдо Азербайджана, олимпийскому чемпиону-2008 Эльнуру Мамедли.