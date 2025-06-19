Прямые переговоры между Ираном и США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи несколько раз после начала боевых действий говорил по телефону со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом. Об этом со ссылкой на нескольких неназванных дипломатов сообщает Reuters.

По их информации, первый телефонный звонок был инициирован Вашингтоном. Спецпосланник США в ходе него выступил с новым предложением по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, Аракчи и Уиткофф обсуждали предложение США, переданное Ирану в конце мая. Оно предполагает создание регионального консорциума по обогащению урана за пределами Ирана. Тегеран до сих пор отклонял это предложение.

С начала израильской военной кампании против Ирана, начавшейся на прошлой неделе, контакты между сторонами активизировались. По словам трех дипломатических источников, знакомых с деталями, Иран дал понять: при продолжающихся ударах со стороны Израиля возвращение за стол переговоров невозможно.

Последние переговоры состоялись на этой неделе, утверждают собеседники Reuters. По их словам, разговор был самым содержательным после начала переговоров двух стран в апреле. Аракчи сказал спецпосланнику США, что Иран «может проявить гибкость в ядерном вопросе», если США окажут давление на Израиль с целью прекратить атаки. В противном случае Тегеран не вернется к переговорам, добавил глава МИД Ирана.

Телефонные переговоры между Аракчи и Уиткоффом стали наиболее существенными с апреля, когда возобновились переговоры между США и Ираном при посредничестве Омана. До этого контакты носили, в основном, косвенный характер и ограничивались короткими консультациями.

По словам неназванного европейского дипломата, «Аракчи дал понять, что Тегеран готов вернуться к переговорам, но не сделает этого, пока Израиль продолжает наносить удары».

Иран провел пять раундов переговоров с США по поводу ядерной программы Исламской Республики. Запланированная на 15 июня встреча сторон была отменена, так как за два дня до этого Израиль начал операцию «Восстающий лев» против объектов ядерной и оборонной промышленности Ирана.