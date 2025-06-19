В Петербурге встретились главы АПБА и Россельхознадзора

В ходе встречи были рассмотрены возможности дальнейшего расширения экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию в текущем году. Одновременно обсуждались вопросы, связанные с осуществлением государственного контроля в сфере охраны здоровья животных и растений, а также современные требования по обеспечению потребителей полезной и качественной продукцией.

На встрече было подчеркнуто, что работа по импорту и экспорту пищевых продуктов будет осуществляться эффективно и результативно в атмосфере взаимного сотрудничества и доверия между AПБА и Россельхознадзором. В ходе обсуждений были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.