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В Петербурге встретились главы АПБА и Россельхознадзора

20:10 687

Председатель Агентства пищевой безопасности Азербайджана Гошгар Тахмазли встретился с руководителем Россельхознадзора Сергеем Данквертом в рамках Петербургского международного экономического форума.

В ходе встречи были рассмотрены возможности дальнейшего расширения экспорта сельскохозяйственной продукции из Азербайджанской Республики в Российскую Федерацию в текущем году. Одновременно обсуждались вопросы, связанные с осуществлением государственного контроля в сфере охраны здоровья животных и растений, а также современные требования по обеспечению потребителей полезной и качественной продукцией.

На встрече было подчеркнуто, что работа по импорту и экспорту пищевых продуктов будет осуществляться эффективно и результативно в атмосфере взаимного сотрудничества и доверия между AПБА и Россельхознадзором. В ходе обсуждений были затронуты и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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