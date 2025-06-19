Могут ли удары по Фордо вызвать ядерную катастрофу?

«Насколько мне известно, есть бомбы, способные пробить скальные породы на такой глубине. Если взорвут завод по обогащению урана в Фордо, Натанзе или другой объект иранской ядерной программы, ничего близкого к радиоактивному загрязнению, которое происходит при авариях на атомных электростанциях, не будет. На этих заводах речь идет об обогащенном уране 235, который большой угрозы для окружающей среды в исходном виде не представляет. Поэтому, даже если будут разрушены места скопления этого урана, ничего особого критичного вроде радиационной, ядерной аварии не произойдет», - сказал Людвиг Литвинский.

По его словам, уран 235 — это химическое токсическое вещество, которое распределено в земной коре, а на этих заводах оно просто сконцентрировано. В данном случае можно говорить о химическом заражении, а не радиационном, отметил специалист.

«Есть принципиальная разница в используемых материалах на ядерном заводе по обогащению урана 235 и на АЭС. Обогащение изотопов урана 235 само по себе не представляет ядерной опасности. При уничтожении этих заводов не может быть каких-то критических ситуаций», - уверяет Литвинский.

Он убежден, что «тоталитарные режимы не должны иметь доступа к технологиям создания оружия массового поражения». «Такие возможности надо пресекать на корню и как можно раньше»,- отметил Литвинский.