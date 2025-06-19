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Все зависит от решения Трампа

21:14 254

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность присоединения к израильским атакам на Иран. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Одной из возможных целей называется подземный объект по обогащению урана в Фордо (провинция Кум), который является ключевым для иранской ядерной программы, говорят собеседники телеканала, среди них высокопоставленный сотрудник разведки и представитель Министерства обороны.

CBS отмечает, что завод по обогащению урана в Фордо находится на глубине почти 300 футов (около 90 м) в горных тоннелях и считается наиболее вероятным местом для «прорыва» в получении ядерного оружия. Из-за такого расположения объект почти недосягаем для израильских атак.

Однако у США есть противобункерные бомбы, которые смогут поразить завод. Axios писал, что Трамп использует наличие таких бомб как рычаг для давления на Иран. Сам Трамп не исключал, что США нанесут удар по Ирану, но призывал Тегеран заключить ядерную сделку.

По словам источников телеканала, помощники проинформировали американского лидера о «рисках и преимуществах», связанных с потенциальной бомбардировкой ядерного объекта в Фордо. Как следует из публикации, Трамп считает, что «выведение его [объекта в Фордо] из строя необходимо из-за риска создания там вооружений в относительно краткие сроки». «Он считает, что выбор невелик», - отметил один из источников. «Завершить работу - значит уничтожить [объект в] Фордо», - добавил он.

Согласно оценкам СМИ, лишь у США имеется сверхтяжелая бомба, с помощью которой возможно уничтожить ядерный объект в Фордо.

Как сообщил 17 июня Axios со ссылкой на источники, глава вашингтонской администрации рассматривает возможность присоединения США к военной операции Израиля против Ирана и нанесения ударов американскими силами по ядерным объектам Исламской Республики, включая объект в Фордо.

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