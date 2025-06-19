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Граждане Азербайджана возвращаются из Ирана

21:29 1105

В связи с боевыми действиями между Израилем и Ираном продолжается процесс выезда граждан Азербайджана и иностранцев с территории Ирана на основании обращений, поступивших в Министерство иностранных дел Азербайджана, посольство Азербайджана в Иране, а также в азербайджанское генеральное консульство в Тебризе.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По словам представителя МИД, предпринимаются меры для получения соответствующих разрешений для пересечения сухопутной границы гражданами Азербайджана, а также других стран, желающими покинуть Иран.

«По данным на сегодняшний день, более 600 граждан Азербайджана обратились для пересечения границы, и из них 180 уже въехали на территорию Азербайджана. Обращения из 77 стран рассматриваются в соответствующем порядке, создаются условия для пересечения границы гражданами этих стран.

Министры иностранных дел Великобритании, Италии, Канады, России, а также многие страны на различных уровнях выразили благодарность Азербайджану за поддержку», - сказал представитель МИД.

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