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В Украине новый командующий Сухопутными войсками

21:57 1012

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Геннадия Шаповалова командующим Сухопутными войсками ВСУ, пишет Интерфакс-Украина.

Военное образование Шаповалов получил в Украине, завершил его в Военном колледже армии США, где готовят старших офицеров украинских Сухопутных войск, отмечает агентство.

Предыдущий командующий Михаил Драпатый заявил об отставке 1 июня после ракетного удара по полигону в Днепропетровской области, в результате которого, как сообщали украинские власти, погибли 12 военнослужащих. Он взял на себя ответственность за произошедшее.

Генерал-майор Драпатый был назначен командующим Объединенных сил ВСУ. Командующим Сухопутных войск он стал в конце ноября 2024 года.

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