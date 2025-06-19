Депутаты наблюдали за экзаменом по сертификации учителей

19 июня состоялся второй день тестового этапа процесса сертификации педагогов. Для ознакомления с ходом экзамена в средней школе №161 Баку была организована информационная сессия.

В инфотуре приняли участие руководитель Аппарата Министерства науки и образования Мятин Керимли, председатель комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Анар Искендеров, председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, председатель комитета по молодежи и спорту Шахин Исмаилов, депутаты, директор Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Эшги Багиров, председатель Общественного совета при министерстве Хикмет Ализаде, члены Общественного совета, представители министерства и агентства.

В рамках инфотура участники сначала ознакомились с ходом экзамена, пообщались с учителями и узнали об их впечатлениях. Затем обсуждение продолжилось за круглым столом, в ходе которого участникам мероприятия была предоставлена подробная информация о процессе сертификации. Отмечалось, что процесс организован на основе принципов прозрачности, обеспечен общественный контроль за экзаменами. Подчеркивалось, что экзамены отслеживаются через единую систему по всей стране, которая обеспечена современной технологической инфраструктурой, создающей справедливую, прозрачную и надежную экзаменационную среду.