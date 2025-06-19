Иран срочно вывозит нефть из страны

Иран спешит вывести нефть на мировой рынок, топливо быстро грузят на танкеры и перегоняют в нефтехранилища на острове Харк. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, пишет Bloomberg.
У этих нефтехранилищ «плавающие» крыши, которые поднимаются и опускаются по мере наполнения или опустошения резервуаров — поэтому по теням на спутниковых снимках можно судить об их заполненности.
На фотографиях от 11 июня видно, что у большинства крупных резервуаров крыши находятся значительно ниже уровня стенок — значит, они были частично пустыми. Но уже на снимке от 18 июня, через несколько дней после начала ударов Израиля, таких теней нет — крыши находятся у верхней кромки, а резервуары полностью заполнены. При этом тени от самих резервуаров на земле сохраняются, что исключает фактор облачности или смены освещения.
Еще один признак серьезной спешки — поведение танкеров рядом с островом. Они останавливаются на удалении от терминала, затем быстро подходят к нему для загрузки и стараются провести у причала как можно меньше времени.
Самир Мадани, соучредитель компании TankerTrackers.com, которая занимается мониторингом тайной торговли нефтью, подтвердил, что тоже зафиксировал «рост запасов сырой нефти на острове». Это неожиданно, учитывая, что Иран активно увеличивает экспорт с начала израильских ударов 13 июня. Если объемы поставок высоки, хранилища должны были бы пустеть — если только Иран не направляет на Харк еще больше нефти. Вывод один, говорит эксперт, Тегеран стремится продать максимум нефти, пока это еще возможно.
Иран может хранить на Харке до 28 миллионов баррелей нефти, пишет Bloomberg со ссылкой на доклад S&P Global Commodity Insights за 2024 год.