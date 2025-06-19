Иран срочно вывозит нефть из страны

Иран спешит вывести нефть на мировой рынок, топливо быстро грузят на танкеры и перегоняют в нефтехранилища на острове Харк. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, пишет Bloomberg.

У этих нефтехранилищ «плавающие» крыши, которые поднимаются и опускаются по мере наполнения или опустошения резервуаров — поэтому по теням на спутниковых снимках можно судить об их заполненности.

На фотографиях от 11 июня видно, что у большинства крупных резервуаров крыши находятся значительно ниже уровня стенок — значит, они были частично пустыми. Но уже на снимке от 18 июня, через несколько дней после начала ударов Израиля, таких теней нет — крыши находятся у верхней кромки, а резервуары полностью заполнены. При этом тени от самих резервуаров на земле сохраняются, что исключает фактор облачности или смены освещения.