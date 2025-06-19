У Трампа проблемы со здоровьем

Когда Дональд Трамп и его сторонники весьма жестко, а то и жестоко проходились по состоянию здоровья Джо Байдена, многие уже тогда предупреждали, что лидер республиканцев может вскоре оказаться на месте своего соперника. Ведь разница в возрасте между ними составляет три года и пять месяцев, и именно Трамп побьет рекорд Байдена и станет самым старым действующим президентом США, если с ним ничего до конца срока не случится. Но мало кто ожидал, что проблемы начнут проявляться так рано. Дональд Трамп быстро свернул программу пребывания на саммите Большой семерки в Канаде, сославшись на неотложные дела в Вашингтоне, и сложная ситуация на Ближнем Востоке, судя по последующим шагам или, скорей, отсутствие таковых, выглядит больше как повод, чем причина для поспешного отъезда.

А вот теперь появилась информация, что саммит НАТО, который планировалось провести в Гааге 24-26 июня, сократят до одной рабочей сессии длиной в два с половиной часа, чтобы не утомлять президента США. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщила The Financial Times. А вечером того же дня будет неформальный ужин для лидеров альянса, который даст королевская чета Нидерландов, возможно, он не потребует от Дональда Трампа больших сил. Хотя эта встреча в Гааге будет предельно важной с точки зрения нынешней администрации Белого дома: члены НАТО будут обсуждать вопрос о выделении 3,5% ВВП на оборонные расходы и еще 1,5% на сопутствующие цели. То есть те самые в сумме 5%, на которых настаивает Трамп. Имело бы смысл поговорить поподробнее и поинтенсивнее, но нет, решили пощадить американского лидера и подстроиться под него. С Байденом такого не было. На фоне этой новости уже не смотрится просто злобным набросом текст из блога скандального канадского журналиста-подкастера Дина Бланделла, где говорится о том, что срочная эвакуация Трампа с канадского саммита G7 случилась потому, что «его помощникам необходимо было забрать его из Канады подальше от других мировых лидеров из-за беспокойства о его физическом и психическом здоровье».