USD 1.7000
EUR 1.9496
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!
Новость дня
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!

У Трампа проблемы со здоровьем

новые подробности
Фарид Исаев, автор haqqin.az
22:36 1246

Когда Дональд Трамп и его сторонники весьма жестко, а то и жестоко проходились по состоянию здоровья Джо Байдена, многие уже тогда предупреждали, что лидер республиканцев может вскоре оказаться на месте своего соперника. Ведь разница в возрасте между ними составляет три года и пять месяцев, и именно Трамп побьет рекорд Байдена и станет самым старым действующим президентом США, если с ним ничего до конца срока не случится.

Но мало кто ожидал, что проблемы начнут проявляться так рано. Дональд Трамп быстро свернул программу пребывания на саммите Большой семерки в Канаде, сославшись на неотложные дела в Вашингтоне, и сложная ситуация на Ближнем Востоке, судя по последующим шагам или, скорей, отсутствие таковых, выглядит больше как повод, чем причина для поспешного отъезда.

Трамп упал в лужу Байдена

А вот теперь появилась информация, что саммит НАТО, который планировалось провести в Гааге 24-26 июня, сократят до одной рабочей сессии длиной в два с половиной часа, чтобы не утомлять президента США. Об этом со ссылкой на несколько источников сообщила The Financial Times. А вечером того же дня будет неформальный ужин для лидеров альянса, который даст королевская чета Нидерландов, возможно, он не потребует от Дональда Трампа больших сил.

Хотя эта встреча в Гааге будет предельно важной с точки зрения нынешней администрации Белого дома: члены НАТО будут обсуждать вопрос о выделении 3,5% ВВП на оборонные расходы и еще 1,5% на сопутствующие цели. То есть те самые в сумме 5%, на которых настаивает Трамп. Имело бы смысл поговорить поподробнее и поинтенсивнее, но нет, решили пощадить американского лидера и подстроиться под него. С Байденом такого не было.

На фоне этой новости уже не смотрится просто злобным набросом текст из блога скандального канадского журналиста-подкастера Дина Бланделла, где говорится о том, что срочная эвакуация Трампа с канадского саммита G7 случилась потому, что «его помощникам необходимо было забрать его из Канады подальше от других мировых лидеров из-за беспокойства о его физическом и психическом здоровье».

Чем же страдает Трамп?

Бланделл пишет, что «сразу после приземления в Кананаскисе наблюдатели были поражены необычно неопрятным, неэнергичным видом Дональда Трампа и постоянным глупым поведением. И да, был «запах» (автор намекает на недержание и распространенные спекуляции о том, что Трамп ходит со скрытым мочеприемником). «Вместо бомбической уверенности, болезненно выглядящий Трамп приплелся на саммит, выглядя не совсем стойко… У него был отсутствующий вид. Общее впечатление было, по словам одного из участников, что он не полностью себя контролирует. Это тревожное начало привело инсайдеров в панику, и команда Трампа стала разрабатывать стратегию, как ограничить его публичное присутствие на саммите».

Безусловно, не следует забывать, что Трамп своими оскорбительными репликами про Канаду как 51-й штат и выпадами в адрес предыдущего премьера Джастина Трюдо настроил большинство канадцев резко против своей персоны. А бывший спортивный журналист Дин Бланделл имеет репутацию старого забияки и скандалиста, нередко использующего в своей работе грязные ругательства. Он вполне мог быть настроен отомстить Трапу за все обиды канадского народа, да так, что дым пошел.

Но кто знает, без огня ли?

Читайте по теме

Кто убивает сенаторов? наша корреспонденция
17 июня 2025, 05:09 4719
Трамп вместо Медведева горячая тема; все еще актуально
17 июня 2025, 04:43 5581
В Вашингтоне пройдет парад в духе СССР Америка сходит с ума
11 июня 2025, 13:40 4333
У Трампа проблемы со здоровьем
У Трампа проблемы со здоровьем новые подробности
22:36 1247
И хочется, и колется, и мама (MAGA) не велит
И хочется, и колется, и мама (MAGA) не велит главная тема
19:50 2682
Иран грозит возмездием, а Израиль обещает не останавливаться
Иран грозит возмездием, а Израиль обещает не останавливаться видео; обновлено 18:59
18:59 19262
Две азербайджанские гимнастки вышли в финал чемпионата мира
Две азербайджанские гимнастки вышли в финал чемпионата мира
22:13 486
Прямые переговоры между Ираном и США
Прямые переговоры между Ираном и США новость дополнена
20:02 5258
Экстренно: Трамп не будет бить по Ирану
Экстренно: Трамп не будет бить по Ирану видео; обновлено 22:20
22:20 26738
Нефть подскочила
Нефть подскочила обновлено 21:20
21:20 3594
Все зависит от решения Трампа
Все зависит от решения Трампа
21:14 1364
Трагедия! Иран уничтожил уникальные лаборатории в Израиле
Трагедия! Иран уничтожил уникальные лаборатории в Израиле новые подробности
14:25 8855
Могут ли удары по Фордо вызвать ядерную катастрофу?
Могут ли удары по Фордо вызвать ядерную катастрофу?
20:53 2444
Ушанги Кокаури не хватило восьми секунд для завоевания медали чемпионата мира
Ушанги Кокаури не хватило восьми секунд для завоевания медали чемпионата мира видео, обновлено
20:36 6888

ЭТО ВАЖНО

У Трампа проблемы со здоровьем
У Трампа проблемы со здоровьем новые подробности
22:36 1247
И хочется, и колется, и мама (MAGA) не велит
И хочется, и колется, и мама (MAGA) не велит главная тема
19:50 2682
Иран грозит возмездием, а Израиль обещает не останавливаться
Иран грозит возмездием, а Израиль обещает не останавливаться видео; обновлено 18:59
18:59 19262
Две азербайджанские гимнастки вышли в финал чемпионата мира
Две азербайджанские гимнастки вышли в финал чемпионата мира
22:13 486
Прямые переговоры между Ираном и США
Прямые переговоры между Ираном и США новость дополнена
20:02 5258
Экстренно: Трамп не будет бить по Ирану
Экстренно: Трамп не будет бить по Ирану видео; обновлено 22:20
22:20 26738
Нефть подскочила
Нефть подскочила обновлено 21:20
21:20 3594
Все зависит от решения Трампа
Все зависит от решения Трампа
21:14 1364
Трагедия! Иран уничтожил уникальные лаборатории в Израиле
Трагедия! Иран уничтожил уникальные лаборатории в Израиле новые подробности
14:25 8855
Могут ли удары по Фордо вызвать ядерную катастрофу?
Могут ли удары по Фордо вызвать ядерную катастрофу?
20:53 2444
Ушанги Кокаури не хватило восьми секунд для завоевания медали чемпионата мира
Ушанги Кокаури не хватило восьми секунд для завоевания медали чемпионата мира видео, обновлено
20:36 6888
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться