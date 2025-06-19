Израиль обеспокоен. Иранцы не сдаются

Экс-глава Совета национальной безопасности Израиля предупредил: без решительных шагов США война может затянуться. Война между Израилем и Ираном вступает в затяжную фазу, и один из самых опытных стратегов Израиля, генерал-майор в отставке Гиора Айленд выражает глубокую обеспокоенность. В интервью радио 103FM бывший глава Совета национальной безопасности и экс-глава Оперативного отдела ЦАХАЛа заявил, что реакция иранцев — а точнее, её отсутствие — должна настораживать не меньше, чем ракетные залпы. «Иранцы не спешат сдаваться, и это меня беспокоит, - сказал Айленд. - Они верят в стратегическое терпение и не склонны капитулировать даже под ударами».

По словам Айленда, израильские удары по иранским объектам, в том числе, по ядерным центрам в Фордо и Араке, хоть и наносят существенный урон, не охватывают всю страну. «Израиль атакует четверть территории Ирана. Три четверти страны - я намеренно преувеличиваю - даже не осознают, что идёт война», - заметил генерал. Это, по его мнению, может создавать у иранского руководства ощущение, что они ещё могут выдержать давление и диктовать свои условия. Не меньше тревожит Айленда и пассивная позиция США. По его словам, позиция президента Дональда Трампа — а именно его заявление о намерении «решить в последнюю минуту», — может стоить дорого не только Израилю, но и самим Соединённым Штатам. «Расстояние от Ирана до американских объектов в Персидском заливе всего 300 километров, - напомнил генерал. - У иранцев огромное количество ракет. Если Трамп будет ждать «последней минуты», то что случится до этой минуты?».