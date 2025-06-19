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Израиль обеспокоен. Иранцы не сдаются

новый поворот
Валерий Кантор, автор haqqin.az, Иерусалим
22:50 637

Экс-глава Совета национальной безопасности Израиля предупредил: без решительных шагов США война может затянуться.

Война между Израилем и Ираном вступает в затяжную фазу, и один из самых опытных стратегов Израиля, генерал-майор в отставке Гиора Айленд выражает глубокую обеспокоенность. В интервью радио 103FM бывший глава Совета национальной безопасности и экс-глава Оперативного отдела ЦАХАЛа заявил, что реакция иранцев — а точнее, её отсутствие — должна настораживать не меньше, чем ракетные залпы.

«Иранцы не спешат сдаваться, и это меня беспокоит, - сказал Айленд. - Они верят в стратегическое терпение и не склонны капитулировать даже под ударами».

Особое мнение генерала Гиора Айленда

По словам Айленда, израильские удары по иранским объектам, в том числе, по ядерным центрам в Фордо и Араке, хоть и наносят существенный урон, не охватывают всю страну.

«Израиль атакует четверть территории Ирана. Три четверти страны - я намеренно преувеличиваю - даже не осознают, что идёт война», - заметил генерал. Это, по его мнению, может создавать у иранского руководства ощущение, что они ещё могут выдержать давление и диктовать свои условия.

Не меньше тревожит Айленда и пассивная позиция США. По его словам, позиция президента Дональда Трампа — а именно его заявление о намерении «решить в последнюю минуту», — может стоить дорого не только Израилю, но и самим Соединённым Штатам.

«Расстояние от Ирана до американских объектов в Персидском заливе всего 300 километров, - напомнил генерал. - У иранцев огромное количество ракет. Если Трамп будет ждать «последней минуты», то что случится до этой минуты?».

Трамп медлит... и ставит под угрозу Израиль

Тем не менее, несмотря на обострение ситуации, Айленд всё ещё допускает возможность деэскалации — при условии, что США проявят решимость.

«Я надеюсь, что американцы завершат это в течение двух недель. Если они смогут посадить Иран за стол переговоров и добиться закрытия ядерной программы мирным путём, это будет хорошо для всех нас», - подытожил он.

Высказывания Айленда отражают растущее беспокойство в израильском военном и политическом истеблишменте: длительный конфликт без стратегической ясности и решительной поддержки союзников может сыграть на руку Тегерану.

Тем временем Иран сохраняет боеспособность и выжидает, делая ставку на затягивание времени и международное давление на Израиль.

Как бы ни развивались события в ближайшие недели, ясно одно: война вышла за рамки ракетных обстрелов и требует политических решений. В противном случае «последняя минута» может стать слишком поздней.

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