В Москве готовятся к новым переговорам с Киевом

Россия допускает, что на следующей неделе будет согласована дата проведения третьего раунда переговоров с Украиной, заявил RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций», — сказал представитель Кремля.

Стороны уже обменялись проектами меморандумов, напомнил он. «Предстоит, конечно, сопоставить реакцию сторон на эти меморандумы», — отметил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что следующий раунд переговоров России и Украины может состояться после 22 июня.