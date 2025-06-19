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В Москве готовятся к новым переговорам с Киевом

22:56 169

Россия допускает, что на следующей неделе будет согласована дата проведения третьего раунда переговоров с Украиной, заявил RT пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Сейчас ориентируемся на то, что на следующей неделе уже будет согласована дата проведения третьего раунда консультаций», — сказал представитель Кремля.

Стороны уже обменялись проектами меморандумов, напомнил он. «Предстоит, конечно, сопоставить реакцию сторон на эти меморандумы», — отметил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что следующий раунд переговоров России и Украины может состояться после 22 июня.

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