Кочарян призвал к свержению Пашиняна

Бывший президент Армении Роберт Кочарян назвал арест российско-армянского миллиардера Самвела Карапетяна «национальным позором».

По словам Кочаряна, которые приводят армянские СМИ, «...крупного инвестора и благотворителя… без всяких оснований бросают в тюрьму…».

В качестве «выхода» из ситуации Кочарян предложил смену власти, уверяя, что в противном случае Армения якобы «стремительно скатится к тотальной диктатуре». По его словам, такое развитие событий может иметь «непредсказуемые последствия» для Армении. Кочарян считает, что скоро возможно будет «положить конец всем антинациональным и незаконным действиям».

18 июня Следственный комитет Армении ходатайствовал об аресте Карапетяна по обвинению в призывах к захвату власти. Миллиардер не признает обвинение и намерен обжаловать его во всех инстанциях. Суд в Ереване удовлетворил ходатайство следствия об аресте Карапетяна на два месяца по делу о призывах к захвату власти.