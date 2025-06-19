Российского вице-губернатора нашли мертвым с огнестрельным ранением

Вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров найден мертвым в своем доме, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Источник РБК, близкий к администрации региона, сообщил, что основная версия его смерти — гибель при чистке ружья из-за случайного выстрела.

Тело 66-летнего Петрова нашли в загородном доме в деревне Юкки Всеволожского района Ленинградской области. Отмечается, что вице-губернатора обнаружили с огнестрельным ранением, следов взлома в доме нет. Предположительно, ранение он получил во время чистки ружья.