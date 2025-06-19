У учителей напряженные дни

Завершился второй день этапа тестового экзамена процесса сертификации педагогов, работающих в государственных общеобразовательных учреждениях Азербайджана. Об этом сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

В тестовом экзамене приняли участие 4228 учителей, зафиксирована 98%-ная явка. Прием апелляционных обращений начнется с 12:00 20 июня и продлится до 12:00 20 июля. Апелляционные обращения можно отправить в разделе «Сертификация» платформы portal.edu.az.

После анализа обращений будут объявлены окончательные результаты.