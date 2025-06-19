Кремль поддержал власти Ирана

«Если мы вспомним встречу, которую накануне провел президент Путин с руководителями международных информационных агентств, когда ему задали вопрос по этой теме, он сказал: «Я даже не хочу об этом говорить». Это говорит о том, что, конечно, это является совершенно неприемлемым», - сказал Песков в интервью RT.

Представитель Кремля отметил, что «сама постановка такого вопроса является для нас неприемлемой». «Мы считаем, что это непозволительно - вести такие разговоры, тем более непозволительно предпринимать такие действия», - сказал Песков.

В ночь на четверг на встрече с руководителями международных информационных агентств президента РФ спросили, какова будет реакция России, если Израиль с помощью или без помощи США убьет Хаменеи. «Если позволите, я надеюсь, что это будет самым правильным ответом на ваш вопрос, я даже обсуждать такую возможность не желаю, не хочу», - сказал Путин. На реплику, что этот вопрос откровенно обсуждался главами США и Израиля, президент РФ сказал: «Я все это слышал, но я даже обсуждать это не хочу».