У КСИР новый глава разведки

Генерал Маджед Хадеми назначен новым главой разведки иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вместо Мохаммада Каземи, убитого при израильском ударе. Об этом сообщило иранское агентство Fars.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщал, что глава разведслужбы КСИР был убит в результате израильской атаки. Позднее иранские власти подтвердили гибель Каземи и его сподвижников - Хасана Мохакака и Мохсена Багери. Они также были высокопоставленными офицерами иранской разведки.

Агентство отмечает, что назначение Маджеда Хадеми утвердил командующий корпусом Мохаммад Пакпур.