Большие проблемы в российской экономике

Многие из тех ресурсов, которые обеспечивали рост российской экономики в последние годы, исчерпаны, властям необходимо думать о новой модели роста. Так заявила на Петербургском международном экономическом форуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

В своем выступлении Набиуллина согласилась с оценкой замглавы администрации президента России Максима Орешкина. «Сейчас, когда Максим Станиславович говорил об исчерпанности предыдущей модели экономического роста, я здесь с ним тоже согласна, он уже говорил о том, что мы росли два года достаточно высокими темпами из-за того, что были задействованы свободные ресурсы, рабочая сила», - приводит слова Набиуллиной РБК.

К другим ресурсам роста она отнесла импортозамещение, накопленные ресурсы в Фонде национального благосостояния, которые тратились на инвестиции, и «запас капитала банковской системы».

«Нам надо понимать, что многие из этих ресурсов действительно исчерпаны», - заявила Набиуллина.

Министр экономики России Максим Решетников в ходе той же дискуссии заявил, что российская экономика находится на грани рецессии. «По цифрам у нас охлаждение, но все наши цифры - это зеркало заднего вида. По текущим ощущениям бизнеса и по индикаторам мы в общем уже, мне кажется, на грани перехода в рецессию», - сказал он, подчеркнув, что развитие экономики «будет зависеть от наших решений».