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Совбез ООН экстренно собирается

00:37 167

20 июня Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание из-за массированных российских обстрелов Украины. Об этом сообщил в соцсети Х заместитель главы МИД Украины Андрей Сибига.

По его словам, Киев ожидает, что государства-члены Совбеза ООН займут принципиальную позицию относительно ударов России, которые привели к многочисленным жертвам среди мирного населения, и отправят четкий сигнал о необходимости усилить давление на РФ.

Украина также призывает международное сообщество активнее поддержать ее, в частности — предоставить дополнительные средства противовоздушной обороны.

Сибига напомнил, что с момента согласования Киевом американской инициативы по полному прекращению огня прошло уже 100 дней. В то же время Москва, как заявил дипломат, и дальше отвергает мирные предложения и продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру.

17 июня российские военные нанесли масштабный комбинированный удар по Киеву с использованием 16 крылатых ракет, двух «Кинжалов» и десятков БпЛА. Повреждения зафиксированы в нескольких районах города, погибли 23 человека, десятки получили ранения.

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