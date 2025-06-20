Зеленский ответил Путину о встрече

Украина готова к переговорам на самом высоком уровне, и желательно закончить войну с Россией в этом сроке президента США Дональда Трампа. Об этом во время вечернего обращения сказал президент Украины Владимир Зеленский.
«Нужно реальное прекращение огня. Нужно реальное окончание войны. Украина готова встречаться на самом высоком уровне - это уровень именно решений», - сказал Зеленский.
Президент Украины отметил, что готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решения и имеет соответствующие полномочия, в частности с российским президентом Владимиром Путиным, «хоть он и пересидел конституционные полномочия минимум на три срока».
«И желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа. Я очень рассчитываю на его помощь. Очень рассчитываю на влияние Соединенных Штатов. Это то, что может помочь», - полагает президент Украины.
В среду президент РФ Владимир Путин также выразил готовность к встрече с Зеленским, добавив при этом, что вопрос в том, «кто будет подписывать документы».
Российские власти утверждают, что полномочия президента Украины истекли, поэтому он больше не может считаться легитимным президентом.
В то же время украинские законы прямо запрещают проведение президентских выборов во время действия военного положения. Международные организации и практически все страны мира не ставят под сомнение легитимность Зеленского.