«Нужно реальное прекращение огня. Нужно реальное окончание войны. Украина готова встречаться на самом высоком уровне - это уровень именно решений», - сказал Зеленский.

Украина готова к переговорам на самом высоком уровне, и желательно закончить войну с Россией в этом сроке президента США Дональда Трампа. Об этом во время вечернего обращения сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что готов встречаться в любом формате с теми, кто принимает решения и имеет соответствующие полномочия, в частности с российским президентом Владимиром Путиным, «хоть он и пересидел конституционные полномочия минимум на три срока».

«И желательно закончить войну в этом сроке президента Трампа. Я очень рассчитываю на его помощь. Очень рассчитываю на влияние Соединенных Штатов. Это то, что может помочь», - полагает президент Украины.

В среду президент РФ Владимир Путин также выразил готовность к встрече с Зеленским, добавив при этом, что вопрос в том, «кто будет подписывать документы».

Российские власти утверждают, что полномочия президента Украины истекли, поэтому он больше не может считаться легитимным президентом.

В то же время украинские законы прямо запрещают проведение президентских выборов во время действия военного положения. Международные организации и практически все страны мира не ставят под сомнение легитимность Зеленского.