Анкара берет курс на милитаризацию

На фоне стремительно развивающейся войны между Израилем и Ираном президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с резонансным заявлением о намерении довести отечественную оборонную промышленность до полного суверенитета. По словам Эрдогана, Анкара уже в ближайшей перспективе будет самостоятельно производить все ключевые виды современных вооружений — от танков и боевых самолетов до фрегатов и ударных беспилотников. Выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития, Эрдоган пообещал довести долю локализации в оборонном секторе с нынешних восьмидесяти до 100 процентов. Эрдоган также сообщил, что Турция находится на завершающей стадии разработки собственных ракет средней и большой дальности.

Источники haqqin.az в Анкаре сообщают, что сразу после начала боевых действий в регионе в Турции прошло несколько закрытых совещаний по вопросам национальной безопасности, после чего ВВС страны были приведены в состояние повышенной боевой готовности. По информации тех же источников, в недавнем телефонном разговоре с сирийским президентом Ахмедом аш-Шараа Эрдоган предостерег Дамаск от участия в ирано-израильском конфликте, посоветовав в случае возможных атак «проявить сдержанность». После выступления президента в Турции развернулась широкая дискуссия о том, кто именно в условиях роста региональной напряженности может бросить вызов Анкаре. Градус этих обсуждений резко повысился после заявления Девлета Бахчели, главы Партии националистического движения и ключевого союзника ПСР, о том, что Израиль якобы стремится окружить Турцию, используя стратегическое и политическое давление. Примечательно, что аналогичные опасения звучат и в международной прессе. Так, авторитетный журнал Foreign Policy пишет, что после нейтрализации Ирана Израиль попытается установить контроль над всем Ближним Востоком. При этом, правда, издание подчеркивает, что этот регион, населенный сотнями миллионов турок, арабов и персов, слишком многообразен и устойчив к подобного рода стратегиям. Издание также указывает на очевидные слабости Израиля - его внутренние политические кризисы и зависимость от поддержки США.

По мнению ряда экспертов в Анкаре, сегодня только три государства - Россия, Иран и Израиль - могут представлять для Турции стратегическую угрозу. Однако в случае с Россией вероятность прямой конфронтации в ближайшей перспективе невелика, учитывая вовлеченность Москвы в продолжающуюся войну в Украине. Хотя в Анкаре всерьез рассматривают риск возможного будущего столкновения между НАТО и Россией. Что касается Ирана, то, по оценкам аналитиков, Исламская Республика уже истощила в значительной степени свои ракетные арсеналы, отвечая на удары Израиля и поддерживая проиранские группировки на Ближнем Востоке, включая «Хезболлу» в Ливане и хуситов в Йемене. Таким образом, в текущей геополитической обстановке наиболее реальным вызовом для Анкары остается только Израиль. Особенно учитывая, что США, являющиеся стратегическим партнером Иерусалима, фокусируют свою внешнюю политику на противостоянии с Китаем и стремятся минимизировать вовлеченность в ближневосточные конфликты.