USD 1.7000
EUR 1.9496
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!
Новость дня
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!

Тегеран сотрясают взрывы

обновлено 01:52
01:52 1247

Израильские военные «систематически» нацеливаются на иранские системы вооружений, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью государственному каналу Kan.

Как передает Iran International, Нетаньяху сказал, что Израиль ударил по силам «Басидж» (полувоенное ополчение, входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), «это миллионные силы внутренней безопасности».

«Мы нанесли серьезный ущерб и продолжим наносить удары по их целям и сделаем еще больше», — заверил израильский премьер-министр.

Нетаньяху полагает, что война с Ираном поможет вернуть оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе.

Iran International со ссылкой на представителя израильских военных передает, что ЦАХАЛ также атаковал штаб-квартиру «специального подразделения» полиции.

* * * 01:30

Мощные взрывы прогремели на востоке и севере Тегерана, утверждает иранское агентство Nour News.

В соцсетях сообщается, что ВВС армии Израиля атакуют район Лавизан к северо-востоку от Тегерана.

Трамп с головой в Иране. А под боком восстание!
Трамп с головой в Иране. А под боком восстание! горячая тема
01:59 370
У Трампа проблемы со здоровьем
У Трампа проблемы со здоровьем новые подробности
19 июня 2025, 22:36 5491
Россия устроила налет на Харьков и Сумы
Россия устроила налет на Харьков и Сумы
02:05 218
Анкара берет курс на милитаризацию
Анкара берет курс на милитаризацию наша корреспонденция
01:26 1041
Белый дом: Иран ослаб, должен согласиться, иначе будут «серьезные последствия»
Белый дом: Иран ослаб, должен согласиться, иначе будут «серьезные последствия» видео; обновлено 01:17
01:17 29976
Израиль обеспокоен. Иранцы не сдаются
Израиль обеспокоен. Иранцы не сдаются новый поворот
19 июня 2025, 22:50 4947
Прямые переговоры между Ираном и США
Прямые переговоры между Ираном и США все еще актуально
19 июня 2025, 20:02 6724
Зеленский ответил Путину о встрече
Зеленский ответил Путину о встрече
00:55 1692
Израиль справится с Фордо и без помощи США
Израиль справится с Фордо и без помощи США обновлено 00:07
00:07 3768
Кочарян призвал к свержению Пашиняна
Кочарян призвал к свержению Пашиняна
19 июня 2025, 23:09 3371
И хочется, и колется, и мама (MAGA) не велит
И хочется, и колется, и мама (MAGA) не велит главная тема
19 июня 2025, 19:50 3319

ЭТО ВАЖНО

Трамп с головой в Иране. А под боком восстание!
Трамп с головой в Иране. А под боком восстание! горячая тема
01:59 370
У Трампа проблемы со здоровьем
У Трампа проблемы со здоровьем новые подробности
19 июня 2025, 22:36 5491
Россия устроила налет на Харьков и Сумы
Россия устроила налет на Харьков и Сумы
02:05 218
Анкара берет курс на милитаризацию
Анкара берет курс на милитаризацию наша корреспонденция
01:26 1041
Белый дом: Иран ослаб, должен согласиться, иначе будут «серьезные последствия»
Белый дом: Иран ослаб, должен согласиться, иначе будут «серьезные последствия» видео; обновлено 01:17
01:17 29976
Израиль обеспокоен. Иранцы не сдаются
Израиль обеспокоен. Иранцы не сдаются новый поворот
19 июня 2025, 22:50 4947
Прямые переговоры между Ираном и США
Прямые переговоры между Ираном и США все еще актуально
19 июня 2025, 20:02 6724
Зеленский ответил Путину о встрече
Зеленский ответил Путину о встрече
00:55 1692
Израиль справится с Фордо и без помощи США
Израиль справится с Фордо и без помощи США обновлено 00:07
00:07 3768
Кочарян призвал к свержению Пашиняна
Кочарян призвал к свержению Пашиняна
19 июня 2025, 23:09 3371
И хочется, и колется, и мама (MAGA) не велит
И хочется, и колется, и мама (MAGA) не велит главная тема
19 июня 2025, 19:50 3319
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться