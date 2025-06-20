Тегеран сотрясают взрывы

Израильские военные «систематически» нацеливаются на иранские системы вооружений, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью государственному каналу Kan.

Как передает Iran International, Нетаньяху сказал, что Израиль ударил по силам «Басидж» (полувоенное ополчение, входит в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР), «это миллионные силы внутренней безопасности».

«Мы нанесли серьезный ущерб и продолжим наносить удары по их целям и сделаем еще больше», — заверил израильский премьер-министр.

Нетаньяху полагает, что война с Ираном поможет вернуть оставшихся заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе.

Iran International со ссылкой на представителя израильских военных передает, что ЦАХАЛ также атаковал штаб-квартиру «специального подразделения» полиции.