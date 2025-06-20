Секретные данные разведки: почему Израиль начал войну с Ираном

Получение этих сведений побудило службы безопасности Израиля поддержать начало операции именно сейчас, пишет издание. Впоследствии власти страны поделились ими с Соединенными Штатами и другим западными партнерами.

Израиль начал войну против Ирана из-за разведданных, показавших «точку невозврата» в стремлении Тегерана к созданию ядерного оружия. Об этом пишет The Economist со ссылкой на «авторитетный источник», который напрямую ознакомился с разведданными.

В досье, которое Израиль предоставил союзникам, содержались два доказательства того, что иранские ученые в ускоренном темпе продвигаются к созданию ядерного оружия. Первое состояло в том, что группа иранских ученых, как утверждал Израиль, скрыла некоторое количество ядерного материала с неясным уровнем обогащения от экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Второй довод состоял в том, что ученые ускорили свою работу и собирались встретиться с командованием иранского ракетного корпуса. Израиль не исключал, что целью встречи могла быть подготовка к будущему «сопряжению» ядерной боеголовки с ракетой.

Газета пишет, что заявления, которые Запад делает относительно обогащения урана Ираном, а также иранской ядерной программы, во многом основаны на этих данных. Издание также не исключает, что оно может влиять на процесс принятия ими решений относительно поддержки Израиля и присоединения к конфликту.

В досье израильской разведки, сведения о котором предоставил источник, также утверждается, что примерно шесть лет назад иранские ученые сформировали секретную «Специальную группу прогресса». Целью этой группы была выработка пути для ускоренного создания ядерного оружия на случай, если верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи решит поспешить с разработками. Из израильского отчета следовало, что «Специальная группа прогресса» активизировала свои исследования в конце прошлого года. Причинами стали ограниченное воздействие ракетных атак на Израиль и истощение иранской системы ПВО при израильских ударах в октябре 2024 года. Еще одним поводом стала гибель доверенных лиц Ирана, в том числе в рядах группировок ХАМАС в секторе Газа и «Хезболлы» в Ливане.

Встреча, о которой докладывала израильская разведка, должна была состояться между учеными и командующими ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР), отвечающими за баллистические ракеты. Именно ее Израиль счел переломным моментом, поскольку руководители ракетных подразделений тогда впервые должны были узнать, что планирование процесса «стыковки» ядерного устройства с боеголовкой ракеты вот-вот начнется.

Часть информации, содержащейся в досье, уже была обнародована ранее в докладах МАГАТЭ и независимых исследователей иранской ядерной программы. Она сводится к тому, что после закрытия проекта «Амад» (официальной иранской военной ядерной программы) в 2003 году работы по созданию ядерного оружия продолжались втайне и достигли значительного прогресса. Помимо ученых-ядерщиков, об этих работах был подробно осведомлен Мохаммад Багери, который был заместителем начальника генштаба иранских вооруженных сил по разведке, а с 2016 года — начальником генштаба.

Израильская разведка добавила к этому несколько новых фактов. Во-первых, ориентировочно в 2019 году в Иране появилась особая секретная группа ученых во главе с бывшим директором проекта «Амад» Мохсеном Фахризаде. В ее задачи входила подготовка всего необходимого для скорейшего производства ядерной бомбы.

За последние пять лет Иран практически лишился своего «защитного контура» против Израиля, и получение ядерного оружия стало его последней надеждой отвратить атаку.

Целью первой волны израильских ударов по Ирану в ночь на 13 июня стали в том числе люди, которые, предположительно, должны были участвовать в этой встрече: начальник генштаба Багери, командование воздушно-космических сил во главе с Амиром Али Хаджизаде и большая группа ученых-ядерщиков, в том числе Ферейдун Аббаси, Мохаммад Тахранчи и Абдолхамид Манучехр. Еще несколько ученых погибли в результате взрывов машин в Тегеране на следующий день.

Даже если все факты в израильском досье достоверны, они сами по себе еще не свидетельствуют о том, что Иран был в шаге от получения ядерного оружия, отмечает The Economist. Это вопрос интерпретации фактов — как и любые разведданные. Последнее слово в любом случае оставалось за верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи — и это решение даже не просто политическое, а религиозное. В 2003 году, после закрытия проекта «Амад», Хаменеи провозгласил фетву о недопустимости создания и применения оружия массового уничтожения.