Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает масштабную кампанию по нейтрализации влияния российского миллиардера, президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Поводом для действий премьера послужили слова Карапетяна в защиту Армянской Апостольской Церкви, расцененные Пашиняном как прямой вызов государственной власти.
После того, как олигарх заявил: «Если атаки на церковь не прекратятся, я разберусь с этим по-своему», его обвинили в призывах против государства, арестовали и поместили под стражу на два месяца.
Следует отметить, что Самвел Карапетян стал символом недовольства ценой приватизации активов в пострансфере Кочаряна, благодаря чему сегодня он контролирует крупные предприятия, включая «Электросети Армении», а также сеть молочных заводов и пиццерий. Не случайно Пашинян не ограничился арестом Карапетяна, начав одновременно атаку на бизнес олигарха. В настоящее время национализируются принадлежащие Карапетяну электросети, под предлогом нарушений санитарных норм закрываются его заводы и рестораны.
«За этим высказыванием [Карапетяна] стоят отдельные круги России», — заявил Пашинян журналистам, не упоминая напрямую Кремль. Судя по реакции источников в правительстве РФ, появление армянского олигарха на своей исторической родине было воспринято Пашиняном, как спланированная провокация, в ходе которой «московский спаситель» намерен возглавить протестную волну.
Следует признать, что значимость Армении в планах Кремля резко усилилась после назначения Сергея Кириенко куратором армянского направления. В результате против Пашиняна – даже несмотря на разногласия – объединились не только пророссийские силы, но и Армянская церковь, в том числе, Католикос Гарегин II. В ответ Никол Пашинян перешел к тактике публичных выпадов в адрес Католикоса, намекнув на наличие у него компромата.
В то же время наблюдатели отмечают, что предстоящие в Армении в 2026 году парламентские выборы угрозу для власти Пашиняна пока не представляют, пророссийские лидеры по-прежнему маргинальны, и даже несмотря на снижение рейтинга премьер-министра, оппозиция необходимый потенциал пока не нарастила.
Тем не менее, прибытие в страну Самвела Карапетяна с его солидным капиталом и обширными связями вполне могло изменить баланс сил. Именно поэтому Пашинян сделал ставку на превентивное подавление угрозы, посчитав её более опасной, чем даже политическое объединение Кочаряна с Саргсяном.
Во время задержания Карапетяна возле его дома собрались сотни людей, среди которых, по словам источников, были сотрудники электросетей, вынужденные под страхом увольнения поддержать своего хозяина. Хотя бизнесмен не может официально участвовать в политике Армении, поскольку является гражданином Российской Федерации, ресурсы и влияние Карапетяна способны превратить его в ключевого оппонента власти.
Тем временем Москва внимательно следит за развитием ситуации. Телеканал RT и провластный комментатор Владимир Соловьёв резко выступили против Пашиняна, после чего МИД Армении заявил официальный протест.
В ответ Министерство иностранных дел России поблагодарило Карапетяна за «внимание к своей судьбе» и гарантировало защиту его прав.
Одновременно новый виток протестов готовят в парламенте Армении пророссийские депутаты. Один из них, Гегам Манукян, назвал возможным всплеск очередной волны уличных акций. На этом фоне эксперты предупреждают: если Пашинян не справится с Карапетяном, это может стать основой долгосрочной оппозиционной силы.
«Обострение вокруг олигарха и церкви серьёзно истощит позиции премьер-министра Армении», — отмечает Манукян.
Армянскому депутату вторит профессор Николай Силаев из МгиМо, уверенный в том, что даже без участия в выборах, Карапетян, благодаря своим ресурсам и поддержке религиозных структур, способен превратиться во влиятельную фигуру.
Арест Самвела Карапетяна накануне парламентских выборов может стать испытанием для рейтинга Никола Пашиняна. По мнению российского эксперта Андрея Арешева, многое будет зависеть от итогов переговоров и подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Правительство Армении также присматривается к отношениям с Россией, Беларусью и роли Еревана в ОДКБ.
По мнению наблюдателей, события ближайших месяцев ответят на вопрос, сможет ли Пашинян удержать контроль или же капитуляция Еревана перед «московским спасителем», которая преобразит политическую карту Армении, неизбежна.