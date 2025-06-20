Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает масштабную кампанию по нейтрализации влияния российского миллиардера, президента группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна. Поводом для действий премьера послужили слова Карапетяна в защиту Армянской Апостольской Церкви, расцененные Пашиняном как прямой вызов государственной власти. После того, как олигарх заявил: «Если атаки на церковь не прекратятся, я разберусь с этим по-своему», его обвинили в призывах против государства, арестовали и поместили под стражу на два месяца.

Следует отметить, что Самвел Карапетян стал символом недовольства ценой приватизации активов в пострансфере Кочаряна, благодаря чему сегодня он контролирует крупные предприятия, включая «Электросети Армении», а также сеть молочных заводов и пиццерий. Не случайно Пашинян не ограничился арестом Карапетяна, начав одновременно атаку на бизнес олигарха. В настоящее время национализируются принадлежащие Карапетяну электросети, под предлогом нарушений санитарных норм закрываются его заводы и рестораны. «За этим высказыванием [Карапетяна] стоят отдельные круги России», — заявил Пашинян журналистам, не упоминая напрямую Кремль. Судя по реакции источников в правительстве РФ, появление армянского олигарха на своей исторической родине было воспринято Пашиняном, как спланированная провокация, в ходе которой «московский спаситель» намерен возглавить протестную волну. Следует признать, что значимость Армении в планах Кремля резко усилилась после назначения Сергея Кириенко куратором армянского направления. В результате против Пашиняна – даже несмотря на разногласия – объединились не только пророссийские силы, но и Армянская церковь, в том числе, Католикос Гарегин II. В ответ Никол Пашинян перешел к тактике публичных выпадов в адрес Католикоса, намекнув на наличие у него компромата.

В то же время наблюдатели отмечают, что предстоящие в Армении в 2026 году парламентские выборы угрозу для власти Пашиняна пока не представляют, пророссийские лидеры по-прежнему маргинальны, и даже несмотря на снижение рейтинга премьер-министра, оппозиция необходимый потенциал пока не нарастила. Тем не менее, прибытие в страну Самвела Карапетяна с его солидным капиталом и обширными связями вполне могло изменить баланс сил. Именно поэтому Пашинян сделал ставку на превентивное подавление угрозы, посчитав её более опасной, чем даже политическое объединение Кочаряна с Саргсяном. Во время задержания Карапетяна возле его дома собрались сотни людей, среди которых, по словам источников, были сотрудники электросетей, вынужденные под страхом увольнения поддержать своего хозяина. Хотя бизнесмен не может официально участвовать в политике Армении, поскольку является гражданином Российской Федерации, ресурсы и влияние Карапетяна способны превратить его в ключевого оппонента власти. Тем временем Москва внимательно следит за развитием ситуации. Телеканал RT и провластный комментатор Владимир Соловьёв резко выступили против Пашиняна, после чего МИД Армении заявил официальный протест. В ответ Министерство иностранных дел России поблагодарило Карапетяна за «внимание к своей судьбе» и гарантировало защиту его прав.