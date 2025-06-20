Азербайджан консультируется с Россией каждую неделю

Делегация Азербайджанской Республики во главе с вице-премьером правительства Шахином Мустафаевым принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, в рамках которого 19 июня состоялась отдельная панельная сессия "Россия — Азербайджан». В своём выступлении заместитель председателя правительства Азербайджана отметил, что между двумя странами подписано более 270 двусторонних документов, регламентирующих и стимулирующих развитие сотрудничества. «В настоящее время, - сказал он, - стороны готовят новые соглашения к очередному заседанию межправительственной комиссии, которое состоится в августе 2025 года в Астрахани». Мустафаев подчеркнул, что в условиях глобальных перемен, требующих гибкости и оперативного взаимодействия, консультации с российской стороной проходят на регулярной, в частности, еженедельной основе. Вице-премьер выразил заинтересованность Баку в расширении российского инвестиционного присутствия, росте взаимного товарооборота и продвижении по линии совместных проектов.

По словам вице-премьера правительства, Россия стабильно входит в тройку крупнейших торговых партнёров Азербайджана, что подтверждает объём двусторонней торговли, выросший за первые четыре месяца текущего года на 9,6 процента. Планируется также дальнейшее наращивание квот на экспорт азербайджанской сельхозпродукции в Российскую Федерацию Инвестиции РФ в ненефтяной сектор Азербайджана, как отметил Мустафаев, достигли 2,7 миллиарда долларов. Азербайджанская сторона также реализует проекты в санаторно-курортной сфере, в частности, в таких городах, как Ессентуки, Кисловодск и Железноводск. В транспортной области зафиксирована заметная активизация взаимодействия: Азербайджан закупил для метрополитена Баку 65 вагонов российского производства, а с 2024 года в стране осуществляется сборка автомобилей "АвтоВАЗа" с планом выхода на уровень в 5 000 единиц в год. Мустафаев обозначил и перспективу сотрудничества в судостроении. По словам вице-премьера, Азербайджан готов предоставить свои производственные мощности для строительства судов и морской техники российского производства.