Азербайджан консультируется с Россией каждую неделю

Делегация Азербайджанской Республики во главе с вице-премьером правительства Шахином Мустафаевым принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, в рамках которого 19 июня состоялась отдельная панельная сессия "Россия — Азербайджан».
В своём выступлении заместитель председателя правительства Азербайджана отметил, что между двумя странами подписано более 270 двусторонних документов, регламентирующих и стимулирующих развитие сотрудничества.
«В настоящее время, - сказал он, - стороны готовят новые соглашения к очередному заседанию межправительственной комиссии, которое состоится в августе 2025 года в Астрахани».
Мустафаев подчеркнул, что в условиях глобальных перемен, требующих гибкости и оперативного взаимодействия, консультации с российской стороной проходят на регулярной, в частности, еженедельной основе. Вице-премьер выразил заинтересованность Баку в расширении российского инвестиционного присутствия, росте взаимного товарооборота и продвижении по линии совместных проектов.
По словам вице-премьера правительства, Россия стабильно входит в тройку крупнейших торговых партнёров Азербайджана, что подтверждает объём двусторонней торговли, выросший за первые четыре месяца текущего года на 9,6 процента. Планируется также дальнейшее наращивание квот на экспорт азербайджанской сельхозпродукции в Российскую Федерацию
Инвестиции РФ в ненефтяной сектор Азербайджана, как отметил Мустафаев, достигли 2,7 миллиарда долларов. Азербайджанская сторона также реализует проекты в санаторно-курортной сфере, в частности, в таких городах, как Ессентуки, Кисловодск и Железноводск.
В транспортной области зафиксирована заметная активизация взаимодействия: Азербайджан закупил для метрополитена Баку 65 вагонов российского производства, а с 2024 года в стране осуществляется сборка автомобилей "АвтоВАЗа" с планом выхода на уровень в 5 000 единиц в год.
Мустафаев обозначил и перспективу сотрудничества в судостроении. По словам вице-премьера, Азербайджан готов предоставить свои производственные мощности для строительства судов и морской техники российского производства.
Особо отметив участие компании "КамАз" в восстановительных проектах на освобождённых территориях Азербайджана, Мустафаев пригласил другие российские компании к активной деятельности в этих регионах.
Среди приоритетных направлений российско-азербайджанского экономического сотрудничества были обозначены развитие фармацевтической отрасли, в частности, компания R-Farm ежегодно производящая в Азербайджане 250 тысяч упаковок инсулина, а также расширение кооперации в химической отрасли, в том числе, на базе Сумгаитского химико-промышленного парка.
Мустафаев отметил позитивную динамику и сотрудничество в производстве алкогольной продукции. Важно, что, по мнению сторон, развитие межрегиональных связей между Азербайджаном и субъектами РФ служит эффективным механизмом поддержки малого и среднего бизнеса.
Мустафаев также подчеркнул, что между странами отсутствуют ограничения на взаимные расчёты. Карты платёжной системы "Мир" принимаются в 50 банкоматах в Азербайджане, а взаимодействие между банковскими структурами двух стран развивается. Через четыре пункта пропуска на азербайджано-российской границе осуществляется активный грузооборот, а также обсуждаются логистические перспективы в рамках международных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток- Запад".
На полях форума присутствует и делегация Государственной нефтяной компании SOCAR во главе с вице-президентом компании Эльшадом Насировым, ответственным за газовый сегмент, подчеркнувшим, что сотрудничество с Россией остаётся одним из ключевых направлений внешнеэкономической политики Азербайджана.
Выступивший на сессии председатель российско-азербайджанского делового совета Эмин Агаларов подробно представил проект Sea Breeze в Баку, который глава агентства Azpromo Юсиф Абдуллаев охарактеризовал, как одну из ключевых инициатив в рамках бренда "Made in Azerbaijan".
В свою очередь, вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук отметил, что сегодня на территории Азербайджана действует около 1800 компаний с участием российского капитала. Оверчук подчеркнул потенциал развития туристической отрасли, включая возможность организации круизного сообщения по Каспийскому морю, а также прогресс в реализации 18 инвестиционных проектов в ненефтяной сфере, которые он назвал «базисом устойчивости в условиях глобальной нестабильности».
Подводя итоги сессии, вице-премьер Шахин Мустафаев подчеркнул, что стратегическое партнёрство Азербайджана и России продолжает поступательно укрепляться.