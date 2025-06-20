Сборная Азербайджана против Германии на чемпионате мира

Сегодня на чемпионате мира по дзюдо в Будапеште пройдут смешанные командные соревнования.

Сборная Азербайджана в числе 16 стран, которые поборются за медали. В 1/8 финала наша команда встретится с Германией. Соперники будут выяснять отношения в шести весовых категориях: 73 кг, 90 кг и свыше 90 кг у мужчин, а также - 57 кг, 70 кг и свыше 70 кг у женщин.

Состав сборной Азербайджана: Хидаят Гейдаров (73 кг), Рашид Мамедалиев (73 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг), Вугар Талыбов (90 кг), Зелим Коцоев (свыше 90 кг), Ушанги Кокаури (свыше 90 кг), Фидан Ализаде (57 кг), Гюльтадж Мамедвлиева (57 кг), Айтадж Гардашханлы (70 кг) и Нигяр Сулейманова (свыше 78 кг).

Напомним, в индивидуальных соревнованиях чемпионата мира азербайджанские дзюдоисты завоевали три бронзовые награды. Они на счету Зелима Цкаева (81 кг), Эльджана Гаджиева (90 кг) и Зелима Коцоева (100 кг).