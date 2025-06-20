Израиль бомбит Тебриз

Израильская армия наносит удары по Тебризу и его окрестностям.
В городе слышны взрывы и виднеется густой дым.
June 20, 2025
*** 11:55
США запросили переговоры с Ираном, Тегеран их отверг. Об этом государственному телевидению Ирана заявил глава МИД Аббас Аракчи.
«В текущих условиях, пока продолжаются атаки сионистского режима на Иран, не хотим с кем-либо переговоров... Американцы хотят, несколько раз они направляли послания, серьезные послания, но мы ясно им сказали, что пока агрессия не будет остановлена, не может идти речи о диалоге и дипломатии», - сказал он.
*** 11:09
Советник верховного лидера Али Шамхани заявил, что жив, но получил серьезные травмы, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.
По ее данным, он получил серьезные ранения в результате атаки Израиля на его квартиру утром 13 июня, был доставлен в больницу и находится в стабильном состоянии.
«Он направил послание в адрес верховного лидера Ирана, в котором сказал, что жив и готов пожертвовать своей жизнью», - сообщило государственное телевидение Ирана.
Глава Красного полумесяца Ирана Пирхосейн Куливанд заявил, что по меньшей мере пять больниц в Иране получили повреждения после ударов Израиля рядом с ними, прямых попаданий не было.
«Пусть и не было прямых атак на больницы, но, поскольку попадания были рядом, у нескольких, а именно пяти больниц разбились стекла», - сказал он в эфире иранского телевидения. По его словам, у пациентов возникли проблемы с дыханием из-за дыма после взрывов. Он отметил, что удары противоречат принципам международного права.
*** 10:52
Истребители ВВС Израиля продолжают уничтожать радиолокационные станции и системы ПВО в Тегеране и Исфахане, расширяя зону контроля воздушного пространства страны.
June 20, 2025
*** 10:07
В Тегеране был предотвращен заговор с целью убийства главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, утверждает советник министра Мохаммад Хоссейн Ранджбаран.
«С тех пор, как было объявлено, что министр иностранных дел уезжает в Женеву для переговоров с европейской «тройкой», я много раз звонил, чтобы убедиться, что сионистский режим не преследует его. Да, такая угроза, безусловно, была и есть. Тем не менее Сейед Аббас Аракчи считает себя солдатом родины больше, чем главой дипломатической службы. Если бы не меры безопасности, возможно, несколько дней назад в Тегеране был бы осуществлен крупный израильский заговор против него, который, слава Богу, провалился», - утверждает Ранджбаран.