Израиль бомбит Тебриз

«В текущих условиях, пока продолжаются атаки сионистского режима на Иран, не хотим с кем-либо переговоров... Американцы хотят, несколько раз они направляли послания, серьезные послания, но мы ясно им сказали, что пока агрессия не будет остановлена, не может идти речи о диалоге и дипломатии», - сказал он.

США запросили переговоры с Ираном, Тегеран их отверг. Об этом государственному телевидению Ирана заявил глава МИД Аббас Аракчи.

*** 11:09

Советник верховного лидера Али Шамхани заявил, что жив, но получил серьезные травмы, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

По ее данным, он получил серьезные ранения в результате атаки Израиля на его квартиру утром 13 июня, был доставлен в больницу и находится в стабильном состоянии.

«Он направил послание в адрес верховного лидера Ирана, в котором сказал, что жив и готов пожертвовать своей жизнью», - сообщило государственное телевидение Ирана.

Глава Красного полумесяца Ирана Пирхосейн Куливанд заявил, что по меньшей мере пять больниц в Иране получили повреждения после ударов Израиля рядом с ними, прямых попаданий не было.

«Пусть и не было прямых атак на больницы, но, поскольку попадания были рядом, у нескольких, а именно пяти больниц разбились стекла», - сказал он в эфире иранского телевидения. По его словам, у пациентов возникли проблемы с дыханием из-за дыма после взрывов. Он отметил, что удары противоречат принципам международного права.