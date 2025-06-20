Иран намеренно разбомбил офис Microsoft

Как заявили в корпусе, «компания сотрудничает с израильскими военными в сфере ИИ и ракетных технологий, а значительная часть доходов Израиля поступает от технологических компаний».

КСИР заявил, что намеренно поразил баллистическими ракетами здание корпорации Microsoft в израильской Беэр-Шеве на юге Израиля.

Катар получил предупреждение от Ирана о возможных ударах по базам США, пишет The Wall Street Journal.

Слова Хаменеи были опубликованы в его официальной пресс-службе на платформе X.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль «получает наказание» за свою «агрессию».

«Сионистский враг получает наказание. Он получает его прямо сейчас», — говорится в заявлении.

На фоне продолжающегося обмена ударами между Тегераном и Тель-Авивом стало известно о взрыве на территории резиденции посла Норвегии в Израиле.

По информации Reuters, в четверг вечером во двор дипломатической миссии в Тель-Авиве была брошена граната. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар подтвердил инцидент и назвал его «серьезным и опасным преступлением».

МИД Норвегии подтвердил факт взрыва, добавив, что никто не пострадал. Израильская полиция сообщила о «незначительном ущербе имуществу» и начала расследование.

Между тем МИД Азербайджана заявил, что посольства Азербайджана в Иране и Израиле продолжают работу: «Информации о гибели или ранении граждан Азербайджана в результате взаимных атак Израиля и Ирана не поступало».