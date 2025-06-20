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Иран намеренно разбомбил офис Microsoft

видео; обновлено 11:00
11:00 3617

КСИР заявил, что намеренно поразил баллистическими ракетами здание корпорации Microsoft в израильской Беэр-Шеве на юге Израиля.

Как заявили в корпусе, «компания сотрудничает с израильскими военными в сфере ИИ и ракетных технологий, а значительная часть доходов Израиля поступает от технологических компаний».

Катар получил предупреждение от Ирана о возможных ударах по базам США, пишет The Wall Street Journal.

*** 10:51 

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль «получает наказание» за свою «агрессию».

Слова Хаменеи были опубликованы в его официальной пресс-службе на платформе X.

«Сионистский враг получает наказание. Он получает его прямо сейчас», — говорится в заявлении.

На фоне продолжающегося обмена ударами между Тегераном и Тель-Авивом стало известно о взрыве на территории резиденции посла Норвегии в Израиле.

По информации Reuters, в четверг вечером во двор дипломатической миссии в Тель-Авиве была брошена граната. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар подтвердил инцидент и назвал его «серьезным и опасным преступлением».

МИД Норвегии подтвердил факт взрыва, добавив, что никто не пострадал. Израильская полиция сообщила о «незначительном ущербе имуществу» и начала расследование.

Между тем МИД Азербайджана заявил, что посольства Азербайджана в Иране и Израиле продолжают работу: «Информации о гибели или ранении граждан Азербайджана в результате взаимных атак Израиля и Ирана не поступало».

*** 10:25

В ходе атак по Израилю Иран применил свои новейшие баллистические ракеты Emad и Qadr, сообщает телеканал SNN.

В соцсетях опубликованы кадры из Беэр-Шевы после попадания иранской ракеты.

В ночь на пятницу запущенная Ираном ракета упала рядом с офисом компании Microsoft в израильском городе Беэр-Шева. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал SHOT.

По его данным, снаряд попал в парковку, расположенную за штаб-квартирой IT-компании.

На кадрах видно, что после взрыва на стоянке вспыхнул серьезный пожар: загорелись не менее шести припаркованных машин. Очевидцам удалось запечатлеть огромные клубы черного дыма. В самом здании взрывной волной выбило стекла.

По данным издания Times of Israel, в здании, в которое попала иранская ракета, находилась также и компания CyberSpark, которая оказывала услуги в сфере кибербезопасности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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