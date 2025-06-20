Иран намеренно разбомбил офис Microsoft

КСИР заявил, что намеренно поразил баллистическими ракетами здание корпорации Microsoft в израильской Беэр-Шеве на юге Израиля.
Как заявили в корпусе, «компания сотрудничает с израильскими военными в сфере ИИ и ракетных технологий, а значительная часть доходов Израиля поступает от технологических компаний».
June 20, 2025
Катар получил предупреждение от Ирана о возможных ударах по базам США, пишет The Wall Street Journal.
*** 10:51
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль «получает наказание» за свою «агрессию».
Слова Хаменеи были опубликованы в его официальной пресс-службе на платформе X.
«Сионистский враг получает наказание. Он получает его прямо сейчас», — говорится в заявлении.
На фоне продолжающегося обмена ударами между Тегераном и Тель-Авивом стало известно о взрыве на территории резиденции посла Норвегии в Израиле.
По информации Reuters, в четверг вечером во двор дипломатической миссии в Тель-Авиве была брошена граната. Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар подтвердил инцидент и назвал его «серьезным и опасным преступлением».
МИД Норвегии подтвердил факт взрыва, добавив, что никто не пострадал. Израильская полиция сообщила о «незначительном ущербе имуществу» и начала расследование.
Между тем МИД Азербайджана заявил, что посольства Азербайджана в Иране и Израиле продолжают работу: «Информации о гибели или ранении граждан Азербайджана в результате взаимных атак Израиля и Ирана не поступало».
*** 10:25
В ходе атак по Израилю Иран применил свои новейшие баллистические ракеты Emad и Qadr, сообщает телеканал SNN.
June 20, 2025
В соцсетях опубликованы кадры из Беэр-Шевы после попадания иранской ракеты.
June 20, 2025
В ночь на пятницу запущенная Ираном ракета упала рядом с офисом компании Microsoft в израильском городе Беэр-Шева. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал SHOT.
По его данным, снаряд попал в парковку, расположенную за штаб-квартирой IT-компании.
На кадрах видно, что после взрыва на стоянке вспыхнул серьезный пожар: загорелись не менее шести припаркованных машин. Очевидцам удалось запечатлеть огромные клубы черного дыма. В самом здании взрывной волной выбило стекла.
По данным издания Times of Israel, в здании, в которое попала иранская ракета, находилась также и компания CyberSpark, которая оказывала услуги в сфере кибербезопасности Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Сильный пожар у офиса Microsoft в Израиле после атаки Ирана сняли pic.twitter.com/rgvdn3tPfX— seymur bakshev (@seymur_bakshev) June 20, 2025