Что заставит Иран создать ядерное оружие?

Иран пойдет на создание ядерного оружия в случае американской атаки на объект по обогащению урана в Фордо или убийства Израилем верховного лидера Хаменеи. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на оценку американской разведки.

В США считают, что Тегеран действительно накопил большой запас обогащенного урана, необходимого для создания атомной бомбы, но решение об этом не принял.

Однако ни одна из новых американских оценок не основана на недавно собранных разведданных.

Израильская разведка полагает, что Иран может создать ядерное оружие за 15 дней.

В свою очередь, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отчет агентства о ядерных проверках в Иране не может служить основанием для военных действий против страны, поскольку не содержит принципиально новых выводов или доказательств разработки Тегераном ядерного оружия.

«Этот доклад вряд ли может стать поводом для военных действий. Решение о военных действиях — это политический выбор, не связанный с нашими выводами. В отчете нет ничего существенно нового. Я также подчеркнул, что у нас нет данных о существовании в Иране систематической программы по созданию ядерного оружия. Мы не располагаем доказательствами, что такая деятельность ведется», — сказал Гросси в интервью CNN.