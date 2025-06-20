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Что заставит Иран создать ядерное оружие?

обновлено 11:28
11:28 2171

Иран пойдет на создание ядерного оружия в случае американской атаки на объект по обогащению урана в Фордо или убийства Израилем верховного лидера Хаменеи. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на оценку американской разведки.

В США считают, что Тегеран действительно накопил большой запас обогащенного урана, необходимого для создания атомной бомбы, но решение об этом не принял.

Однако ни одна из новых американских оценок не основана на недавно собранных разведданных.

Израильская разведка полагает, что Иран может создать ядерное оружие за 15 дней.

В свою очередь, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что отчет агентства о ядерных проверках в Иране не может служить основанием для военных действий против страны, поскольку не содержит принципиально новых выводов или доказательств разработки Тегераном ядерного оружия.

«Этот доклад вряд ли может стать поводом для военных действий. Решение о военных действиях — это политический выбор, не связанный с нашими выводами. В отчете нет ничего существенно нового. Я также подчеркнул, что у нас нет данных о существовании в Иране систематической программы по созданию ядерного оружия. Мы не располагаем доказательствами, что такая деятельность ведется», — сказал Гросси в интервью CNN.

*** 10:37

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что США не будут использовать противобункерные бомбы по иранскому ядерному объекту в Фордо.

Об этом он заявил в интервью CNN, призвав вернуться к дипломатическим путям разрешения конфликта.

«Я надеюсь, этого не произойдет. Надеюсь, мы сможем вернуться к дипломатическому решению. У нас есть хорошее соглашение и надежная система проверок. Нет необходимости уничтожать бункеры», — сказал глава агентства.

Гросси также назвал домыслами утверждения о том, что наличие урана в Иране означает неминуемое создание атомной бомбы. По его словам, наличие топлива не делает страну автоматически обладателем ядерного оружия.

Он напомнил, что на момент начала израильских атак у МАГАТЭ не было данных, подтверждающих разработку ядерного оружия в Иране.

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