Кремль о возможном ядерном ударе США по Ирану

Сообщения о применении США тактического ядерного оружия по объектам в Иране являются спекуляцией, и подобное развитие событий стало бы катастрофой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы слышим много спекуляций и, безусловно, подобное развитие событий было бы катастрофическим. Сейчас появляется огромное количество домыслов, комментировать их все просто невозможно», — сказал представитель Кремля.

Ранее журналистка Fox News сообщила, что администрация США не исключает использования тактического ядерного оружия для удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо.

14 июня газета Times of Israel со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что американские силы могут нанести удар по ядерному объекту в Фордо. Это связано с тем, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы не сможет уничтожить завод своими силами.