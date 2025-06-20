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Кремль о возможном ядерном ударе США по Ирану

10:50 1934

Сообщения о применении США тактического ядерного оружия по объектам в Иране являются спекуляцией, и подобное развитие событий стало бы катастрофой, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы слышим много спекуляций и, безусловно, подобное развитие событий было бы катастрофическим. Сейчас появляется огромное количество домыслов, комментировать их все просто невозможно», — сказал представитель Кремля.

Ранее журналистка Fox News сообщила, что администрация США не исключает использования тактического ядерного оружия для удара по иранскому подземному заводу по обогащению урана в Фордо.

14 июня газета Times of Israel со ссылкой на источники сообщила, что президент США Дональд Трамп в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что американские силы могут нанести удар по ядерному объекту в Фордо. Это связано с тем, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) якобы не сможет уничтожить завод своими силами.

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