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Шавкат Мирзиёев готовится к визиту в Азербайджан

фото; обновлено 11:13
11:13 1364

Идет подготовка к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан.

Об этом заявил министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, сопредседатель Межправительственной комиссии Лазиз Кудратов во время приема у президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Министр сообщил, что глава узбекского государства готовится к запланированному визиту в Азербайджан и дал правительству поручения обогатить этот визит конкретным практическим содержанием.

*** 10:50

В пятницу, 20 июня, президент Азербайджана Ильхам Алиев принял министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, сопредседателя Межправительственной комиссии Лазиза Кудратова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

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