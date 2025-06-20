Шавкат Мирзиёев готовится к визиту в Азербайджан

Идет подготовка к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан.

Об этом заявил министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, сопредседатель Межправительственной комиссии Лазиз Кудратов во время приема у президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Министр сообщил, что глава узбекского государства готовится к запланированному визиту в Азербайджан и дал правительству поручения обогатить этот визит конкретным практическим содержанием.