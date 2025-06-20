Война дронов: Украина и Россия делают ставку на беспилотники

В начале полномасштабного конфликта российская артиллерия считалась одним из главных преимуществ: массированные обстрелы создавали «огневые завесы», за которыми продвигались войска. Тогда предполагалось, что по количеству орудий Россия превосходит Украину в 10 раз, и президент Украины Владимир Зеленский регулярно просил союзников о снарядах.

Ситуация с артиллерийскими силами России ранее была критической, однако на смену им пришла новая угроза — массовое применение беспилотников.

С тех пор многое изменилось. Как рассказал командир подразделения БПЛА «Тайфун» Национальной гвардии Украины с позывным «Майкл» в комментарии Forbes, артиллерия остается активной, но основную угрозу теперь представляют дроны.

Украина достигла серьезного прогресса в контрбатарейной борьбе. С помощью радаров, таких как американский AN/TPQ-36 Firefinder, можно отследить траекторию снаряда и определить исходную точку огня. Также активно внедряются акустические датчики нового поколения.

«Радар — это первый этап. Он указывает примерный район, но не точку. Обычно это участок 200 на 200 метров — слишком большая зона для точного удара», — объясняет военный. Поэтому используются дроны с видеотрансляцией и фотосъёмкой высокого разрешения, чтобы подтвердить наличие цели и передать координаты.

«Проще всего обнаружить артиллерию в момент выстрела — по вспышке, дыму, движению расчёта. Даже если она частично скрыта, мы можем определить её по силуэту. В лесу помогают следы от техники, нарушенная почва, тепловые сигналы», — добавляет «Майкл».

После подтверждения координат необходимо немедленно нанести удар — пока орудие не сменило позицию.

Хотя контрбатарейная борьба остаётся актуальной, во многих случаях её задачи перехватывают дроны.

«FPV-дроны — как квадрокоптеры, так и планеры — часто оказываются точнее и быстрее, чем артиллерия. Качественный дрон — один из самых эффективных способов уничтожить артиллерийскую систему», — подчёркивает он.

Хотя скорость снаряда выше (~1000 км/ч против 160 км/ч у дрона), дрону не требуется пристрелка. Он может лететь несколько минут и поразить цель с первого раза. Артиллерия же нередко требует нескольких залпов, особенно при движущейся цели.

Самоходное орудие может покинуть позицию до прилёта снаряда, а дрон способен его преследовать и поражать в движении. Буксируемые орудия сложнее — они требуют точечных ударов по прицелу, затвору или буксирующему транспорту.

«Самое главное — стабильная видеосвязь. Без неё оператор не сможет точно навести дрон», — говорит украинский военный. В этом помогают так называемые «файбер-дроны», которые сохраняют сигнал даже в условиях помех. После атаки применяются разведывательные дроны для подтверждения результатов.

«Российская артиллерия все еще представляет серьезную угрозу», — говорит «Майкл». Однако, несмотря на значительные потери, в воздушном пространстве остается большое количество разведывательных дронов.

«Недостатка в разведывательных БПЛА у них нет. Они почти всегда в воздухе», — добавил он. Более того, Россия также все активнее применяет FPV-дроны — ежедневно фиксируются сотни таких ударов.

По открытым источникам, Россия планирует произвести до 2 миллионов FPV-дронов в 2025 году — при 3 миллионах артиллерийских снарядов. Украина также активно увеличивает производство.