Ректор UNEC: Господин президент, UNEC выполнил поставленную вами задачу!

19 июня отмечался 95-летний юбилей Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC). Перед началом юбилейного мероприятия «95-летний путь развития и будущие цели UNEC» участники посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, возложили цветы и с почтением почтили его светлую память.

На открытии юбилейного мероприятия была заслушана речь общенационального лидера Гейдара Алиева на 70-летии Экономического университета. Выступивший с приветственной речью ректор, профессор Адалат Мурадов поздравил коллектив и выпускников UNEC с юбилеем. Отметив, что у Экономического университета богатый и славный исторический путь, ректор отметил, что это высшее учебное заведение является единственным университетом в стране, претерпевшим радикальные идеологические изменения. Он отметил, что несмотря на все трудности, UNEC всегда демонстрировал преданность Азербайджанскому государству и государственности, Гейдару Алиеву и президенту Ильхаму Алиеву, и заявил, что это будет и впредь. Ректор рассказал об успешных реформах, проведенных в университете за последние 10 лет. Он отметил, что UNEC является первым университетом в регионе, внедрившим модель цифрового университета. Он также отметил, что UNEC реализует совместный проект с зарубежными специалистами по интеграции искусственного интеллекта в образовательный процесс и организацию научных исследований. Ректор отметил, что 95-летний юбилей является днем отчета о реализации задач, поставленных Гейдаром Алиевым в 70-летие Экономического университета 25 года назад, а также поручения, данного ему президентом страны Ильхамом Алиевым: «Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, назначив меня ректором, поставил передо мной задачу: «Азербайджанский государственный экономический университет должен стать университетом мирового уровня». Сегодня объявлены результаты международного рейтинга QS. В этом рейтинге UNEC поднялся на 801-850 место среди лучших университетов мира. Я хотел бы доложить господину президенту, что поставленная вами задача выполнена с честью, господин президент! Экономический университет — университет мирового уровня!» Ректор заявил, что этот успех является началом пути, ведущего к вершине.

Выступая на юбилейном мероприятии, президент НАНА, академик Иса Габиббейли отметил, что, несмотря на сложный путь, пройденный UNEC за 95 лет, в настоящее время в нем создана светская модель университета, отвечающая современным требованиям. Он отметил, что UNEC достойно выполняет свою функцию одного из главных научных центров страны, и в то же время стал карьерным центром, который ориентирует рынок труда в стране, а также UNEC готовит кадры, соответствующие вызовам современной эпохи. Выступивший на мероприятии председатель Комитета по науке и образованию Милли Меджлиса Анар Искендеров поздравил коллектив UNEC и рассказал о неоценимой роли этого высшего учебного заведения в подготовке экономистов для страны. Отметив, что выпускники UNEC отличаются высоким профессионализмом и уровнем знаний, председатель комиссии оценил тот факт, что многие выпускники вузов в дальнейшем получили второе высшее образование в UNEC, как показатель доверия этому университету. Он обратил внимание на то, что UNEC внес исключительный вклад в подготовку не только высококвалифицированных кадров, но и патриотически настроенной молодежи. Председатель Счетной палаты Вугар Гюлмамедов поздравил руководство и коллектив университета с юбилеем и пожелал успехов в деятельности. Говоря о тесном сотрудничестве Счетной палаты и UNEC за последние годы, председатель палаты сообщил, что 47 сотрудников (30 процентов административного состава), принятых на работу в руководимое им учреждение за последние 5 лет, являются выпускниками UNEC. Он отметил, что 55 процентов (84 человека) административного состава Счетной палаты являются выпускниками UNEC. Заявив, что Счетная палата реализовала успешные проекты с UNEC в различных направлениях, Вугар Гюлмамедов отметил, что сотрудничество будет продолжаться по восходящей траектории.