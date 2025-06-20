Пашинян прилетел на переговоры с Эрдоганом

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Как уже сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 20 июня, отправился с рабочим визитом в Турцию.

В офисе премьер-министра Армении не сообщали деталей программы визита. Сам Пашинян заявлял, что визит состоится по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным Reuters, это одна из редких двусторонних встреч между лидерами двух стран. Ереван надеется, что визит создаст условия для нормализации отношений с Турцией и открытия сухопутных границ, закрытых вот уже несколько десятилетий.

Ранее, отвечая на вопросы журналистов о предстоящем визите, Никол Пашинян сказал, что будет сделано совместное заявление по повестке дня визита. Он не стал вдаваться в подробности, лишь сказал, что может говорить «только о деталях, которые уже известны на данный момент, чтобы не нарушать прямые договоренности о визите».