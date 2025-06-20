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Пашинян прилетел на переговоры с Эрдоганом

обновлено 12:40
12:40 2296

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Турцию, сообщает пресс-служба правительства Армении.

Отмечается, что в международном аэропорту Стамбула армянского премьера встретила замминистра иностранных дел Турции Беррис Экинджи.

Вечером состоятся переговоры лидеров Армении и Турции. В рамках визита планируется встреча Пашиняна с представителями местной армянской общины.

* * * 12:23

Как уже сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня, 20 июня, отправился с рабочим визитом в Турцию.

В офисе премьер-министра Армении не сообщали деталей программы визита. Сам Пашинян заявлял, что визит состоится по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По данным Reuters, это одна из редких двусторонних встреч между лидерами двух стран. Ереван надеется, что визит создаст условия для нормализации отношений с Турцией и открытия сухопутных границ, закрытых вот уже несколько десятилетий.

Ранее, отвечая на вопросы журналистов о предстоящем визите, Никол Пашинян сказал, что будет сделано совместное заявление по повестке дня визита. Он не стал вдаваться в подробности, лишь сказал, что может говорить «только о деталях, которые уже известны на данный момент, чтобы не нарушать прямые договоренности о визите».

* * * 11:33

Премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который сегодня вылетел в Турцию, сопровождают 13 человек, пишут армянские СМИ.

В делегацию премьер-министра Армении вошли глава МИД Арарат Мирзоян, вице-спикер парламента Рубен Рубинян, замглавы МИД Ваан Костанян, главы профильных управлений разных ведомств, пресс-секретарь и переводчик.

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