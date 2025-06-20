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Война с Ираном – дорогое удовольствие

11:42 1359

Израиль тратит сотни миллионов долларов в день на военные действия на территории Ирана, на один месяц войны в Иране может уйти примерно 12 миллиардов долларов, отмечает газета Wall Street Journal со ссылкой на экспертов.

Как отмечает издание со ссылкой на неназванных экспертов, стоимость средств перехвата ракет может достичь до 200 миллионов долларов в день. Также восстановление страны после ударов Ирана может составить по меньшей мере 400 миллионов долларов. Газета отмечает, что такие траты могут ухудшить возможность Израиля вести долгую войну с Ираном.

«На конфликт Израиля с Ираном уходят сотни миллионов долларов в день», - пишет Wall Street Journal со ссылкой на оценки экспертов. Как рассказал газете эксперт израильского института исследования национальной безопасности Йегошуа Калински, каждый случай активации израильской системы ПВО «Праща Давида» стоит примерно 700 миллионов долларов.

Использование другой системы ПВО «Стрела 3» составляет около четырех миллионов за перехват одной ракеты. Калински добавил газете, что еще одной статьей расходов армии Израиля является содержание и использование истребителей F-35. Так стоимость одного часа полета составляет примерно десять тысяч долларов.

«Война с Ираном, которая продлится один месяц, будет стоить около 12 миллиардов долларов», - отмечает газета со ссылкой на подсчеты израильского университета Райхмана.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля-земля».

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