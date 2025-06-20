Пакистан эвакуировал дипмиссию из Ирана в Азербайджан

Из Ирана через территорию Азербайджана эвакуированы 125 граждан Пакистана.
Об этом посол Пакистана в Азербайджане Гасим Мухиуддин написал в соцсети X.
«По предписанию министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхага Дара 125 человек, включая сотрудников дипмиссии и членов их семей, эвакуированы из Ирана в Азербайджан», - написал он.
Дипломат отметил, что сегодня они были отправлены из Баку в Лахор.
*** 11:42
Министр иностранных дел Австралии Пэнни Вонг выразила благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации австралийских граждан с территории Ирана.
Как сообщает МИД Азербайджана, об этом шла речь в ходе телефонного разговора между Пэнни Вонг и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
В ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности, обусловленную обострением противостояния между Израилем и Ираном.
Министр иностранных дел Австралии проинформировала о планах эвакуации граждан своей страны из Ирана и выразила благодарность Азербайджану за оказанную поддержку [в этом вопросе].
Собеседники также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и подчеркнули важность развития консультационного механизма между внешнеполитическими ведомствами двух стран.