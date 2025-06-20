Пакистан эвакуировал дипмиссию из Ирана в Азербайджан

Из Ирана через территорию Азербайджана эвакуированы 125 граждан Пакистана.

Об этом посол Пакистана в Азербайджане Гасим Мухиуддин написал в соцсети X.

«По предписанию министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхага Дара 125 человек, включая сотрудников дипмиссии и членов их семей, эвакуированы из Ирана в Азербайджан», - написал он.

Дипломат отметил, что сегодня они были отправлены из Баку в Лахор.