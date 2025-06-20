USD 1.7000
EUR 1.9597
RUB 2.1795
Подписаться на уведомления
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!
Новость дня
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!

Пакистан эвакуировал дипмиссию из Ирана в Азербайджан

обновлено 12:24
12:24 1073

Из Ирана через территорию Азербайджана эвакуированы 125 граждан Пакистана.

Об этом посол Пакистана в Азербайджане Гасим Мухиуддин написал в соцсети X.

«По предписанию министра иностранных дел Пакистана Мухаммада Исхага Дара 125 человек, включая сотрудников дипмиссии и членов их семей, эвакуированы из Ирана в Азербайджан», - написал он.

Дипломат отметил, что сегодня они были отправлены из Баку в Лахор.

*** 11:42

Министр иностранных дел Австралии Пэнни Вонг выразила благодарность Азербайджану за содействие в эвакуации австралийских граждан с территории Ирана.

Как сообщает МИД Азербайджана, об этом шла речь в ходе телефонного разговора между Пэнни Вонг и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

В ходе беседы стороны обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности, обусловленную обострением противостояния между Израилем и Ираном.

Министр иностранных дел Австралии проинформировала о планах эвакуации граждан своей страны из Ирана и выразила благодарность Азербайджану за оказанную поддержку [в этом вопросе].

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам двусторонней повестки дня и подчеркнули важность развития консультационного механизма между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Гурбан Гурбанов с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым
Гурбан Гурбанов с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым ФОТО
12:47 332
Пезешкиан назвал единственный путь остановить войну
Пезешкиан назвал единственный путь остановить войну
12:38 741
Израиль бомбит Тебриз
Израиль бомбит Тебриз видео; обновлено 12:26
12:26 5737
Трамп с головой в Иране. А под боком восстание!
Трамп с головой в Иране. А под боком восстание! горячая тема; все еще актуально
01:59 4508
Что заставит Иран создать ядерное оружие?
Что заставит Иран создать ядерное оружие? обновлено 11:28
11:28 2187
У Путина посоветовали инвестировать в Азербайджан
У Путина посоветовали инвестировать в Азербайджан
10:47 2875
Россия «готовится к миру»
Россия «готовится к миру» видео
10:38 3121
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны! посвящается 150-летию азербайджанской журналистики; все еще актуально
19 июня 2025, 17:38 11549
Азербайджан консультируется с Россией каждую неделю
Азербайджан консультируется с Россией каждую неделю почти официоз
04:28 7733
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным наш комментарий
03:37 8645
Анкара берет курс на милитаризацию
Анкара берет курс на милитаризацию наша корреспонденция
01:26 5878

ЭТО ВАЖНО

Гурбан Гурбанов с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым
Гурбан Гурбанов с Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым ФОТО
12:47 332
Пезешкиан назвал единственный путь остановить войну
Пезешкиан назвал единственный путь остановить войну
12:38 741
Израиль бомбит Тебриз
Израиль бомбит Тебриз видео; обновлено 12:26
12:26 5737
Трамп с головой в Иране. А под боком восстание!
Трамп с головой в Иране. А под боком восстание! горячая тема; все еще актуально
01:59 4508
Что заставит Иран создать ядерное оружие?
Что заставит Иран создать ядерное оружие? обновлено 11:28
11:28 2187
У Путина посоветовали инвестировать в Азербайджан
У Путина посоветовали инвестировать в Азербайджан
10:47 2875
Россия «готовится к миру»
Россия «готовится к миру» видео
10:38 3121
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!
Советская власть плюс хошгедемизация всей страны! посвящается 150-летию азербайджанской журналистики; все еще актуально
19 июня 2025, 17:38 11549
Азербайджан консультируется с Россией каждую неделю
Азербайджан консультируется с Россией каждую неделю почти официоз
04:28 7733
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным
Последняя битва Пашиняна с Владимиром Путиным наш комментарий
03:37 8645
Анкара берет курс на милитаризацию
Анкара берет курс на милитаризацию наша корреспонденция
01:26 5878
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться