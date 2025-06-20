Инклюзивное профессиональное обучение при поддержке Nar помогает молодежи подготовиться к трудовой жизни

Предоставляя доступные телекоммуникационные услуги, Nar продолжает вносить вклад в общество благодаря постоянной поддержке социальных инициатив. Состоялась конференция, посвященная итогам сезона 2024-2025 года проекта «Школа обучения», реализуемого совместно с ОО «Поддержка глухих». На конференции состоялось вручение сертификатов молодым людям с нарушениями речи и слуха об успешном завершении обучения по профессии модельера-дизайнера.

В мероприятии приняли участие представители государственных органов, частного сектора и общественных организаций. В рамках конференции были представлены изделия, созданные участниками программы, которые вызвали особый интерес у работодателей. Это стало возможностью для молодых людей продемонстрировать свои навыки и сделать первые шаги на рынке труда. Несколько участников уже трудоустроены по своей специальности при поддержке проекта. Nar также продолжает сотрудничество с работодателями для содействия трудоустройству остальных выпускников. Эти результаты подтверждают практическую ценность и устойчивый социальный эффект проекта.

Руководитель департамента по связям с общественностью и корпоративным коммуникациям компании Nar Хёкюма Керимова отметила на мероприятии: «В рамках этого проекта мы не только обучаем молодых людей профессии, но и помогаем им обрести уверенность в себе и стать полезными членами общества. Для нас это не просто социальная ответственность — это участие в реальных социальных преобразованиях».

Стоит отметить, что Nar отдает приоритет проектам, способствующим социальной интеграции различных групп населения. В рамках инициатив КСО оператор систематически реализует образовательные программы, поддерживает инклюзивное обучение и развитие молодежи, особенно в регионах. Узнать больше о социальных проектах Nar можно здесь.

В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 6 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по индексу лояльности потребителей (NPS). Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.