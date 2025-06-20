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Россия боится закрытия армянского неба

11:50 1470

Россия опасается, что углубление евроинтеграции Армении может привести к закрытию ее воздушного пространства для российских самолетов, как это ранее сделал Европейский союз. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.

«Посмотрите, у нас сейчас с Евросоюзом нет авиационного сообщения. У Евросоюза закрыто небо для пролета российских воздушных судов. Армения тоже закроет небо? Ну если вы вступаете в Евросоюз, то да, потому что вам в Брюсселе скажут закрыть небо, и вы закроете небо, и у вас выбора не будет. И что?» - сказал он. «И на это нельзя не обращать внимания и не думать об этих вопросах. Мы об этом думаем, мы это оцениваем», - сказал Оверчук.

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