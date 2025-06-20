Премьер Франции застрял в истребителе

Как сообщает журнал Entrevue, глава правительства с трудом выбрался из кабины истребителя Rafale, вызвав волну шуток в соцсетях и среди присутствующих.

Премьер-министр Франции Франсуа Байру оказался в неловкой ситуации во время визита на Парижский авиасалон.

Инцидент произошел во время осмотра нового истребителя Rafale F5 — одной из главных премьер салона, проходящего с 16 по 19 июня.

«Байру сел в Rafale..., но возникла небольшая проблема — премьер-министр застрял и не смог выйти из самолета, что вызвало массу насмешек», — пишет издание.

Истребитель Rafale F5 должен поступить на вооружение ВВС Франции в 2033 году. Его презентация стала ключевым событием выставки.