«Сотни тысяч» россиян могут лишиться виз

Ряд стран Евросоюза обсуждают возможность закрытия въезда в Шенгенскую зону для граждан России, принимавших участие в боевых действиях в Украине.

Планы были озвучены министрами внутренних дел стран Балтии, Северной Европы и Польши во время встречи в Таллине. Участие во встрече также приняли еврокомиссар по внутренним делам и миграции, а также представители агентства Frontex.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро заявил, что необходимо запретить свободное передвижение по Европе для «сотен тысяч» россиян, участвовавших в военных действиях.

«Мы не должны давать визы и виды на жительство тем, кто воевал против независимого европейского государства. Эти люди представляют реальную угрозу безопасности», — подчеркнул Таро.

Отмечается, что ограничения предлагается сохранить даже после завершения активной фазы конфликта.