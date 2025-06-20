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Встреча в AzerGold с руководителем турецкой компании Aleks Metal Rafineri

12:09 314

В Азербайджан прибыла делегация во главе с Сарпом Тарханаджи, председателем правления турецкой компании Aleks Metal Rafineri, с которой ЗАО AzerGold установило отношения сотрудничества с 2025 года в области производства золотых и серебряных монет, а также золотых слитков, предлагаемых для розничной продажи.

В рамках визита председатель правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов провел встречу с руководящим составом Aleks Metal Rafineri.

На встрече, которая была проведена с целью ознакомления с деятельностью ЗАО AzerGold, обсуждения развития отношений сотрудничества и определения новых направлений, Закир Ибрагимов предоставил гостям подробную информацию о государственной компании, специализирующейся на добыче полезных ископаемых. Было отмечено, что компания, делающая своим приоритетом охрану окружающей среды при ведении горнодобывающей деятельности, вносит значительный вклад в развитие ненефтяного сектора Азербайджана и диверсификацию национальной экономики посредством экспорта золота и серебра на мировой рынок, а также успешно продолжает розничную продажу драгоценных металлов. Также было подчеркнуто, что коллекции золотых монет с различным, уникальным дизайном, которые Акционерное общество представляет местному розничному рынку с 2019 года, являются не только надежным инвестиционным инструментом, но и служат пропаганде Азербайджана, ее истории, искусства, культурного наследия и других ценностей.

В свою очередь, председатель правления компании Aleks Metal Rafineri Сарп Тарханаджи выступил с презентацией о деятельности руководимой им компании и отметил, что компания осуществляет процесс обработки и производства драгоценных металлов, оснащенный новейшими технологиями и оборудованием в соответствии с экологическими требованиями, имеет широкое международное сотрудничество, а также имеет официальные представительства в США, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах, а также в различных странах Европы. В этом смысле Сарп Тарханаджи, выразив удовлетворение сотрудничеством с ЗАО AzerGold, выразил намерение определить новые направления партнерства.

Встреча продолжилась в атмосфере взаимного обсуждения перспектив двустороннего сотрудничества.

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