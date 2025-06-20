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Кремль об «убежище для Маска»

12:32 600

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался давать комментарии относительно возможного предоставления политического убежища Илону Маску.

«Давайте дождемся заявлений МИДа или самого Маска, прежде чем что-то комментировать», — отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Министерство иностранных дел России якобы поступило некое предложение о предоставлении Маску политического убежища.

Также по ситуации высказался спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов. По его мнению, конфликт между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом начался по вине самого бизнесмена — он первым «вспылил» в публичной переписке.

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