Кремль об «убежище для Маска»

«Давайте дождемся заявлений МИДа или самого Маска, прежде чем что-то комментировать», — отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Министерство иностранных дел России якобы поступило некое предложение о предоставлении Маску политического убежища.

Также по ситуации высказался спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями Борис Титов. По его мнению, конфликт между Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом начался по вине самого бизнесмена — он первым «вспылил» в публичной переписке.