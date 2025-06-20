Русские возобновили удары по энергетике Украины

«Ситуация остается сложной. Это результат беспрецедентных атак, которые начались еще в прошлом году. Сейчас они снова активизировались — особенно в прифронтовых регионах», — отметил министр.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что Россия на прошлой неделе возобновила масштабные удары по энергетической инфраструктуре. Несмотря на это, на данный момент энергосистема страны работает стабильно.

Он уточнил, что пока угрозы веерных отключений нет, однако в случае новых массированных ударов ситуация может измениться.

По словам Галущенко, Украина продолжает закупать газ и имеет достаточные запасы угля и ядерного топлива. Основная нагрузка зимой ляжет на атомную генерацию, которая способна покрыть до 60% потребностей. Плановые ремонты АЭС спланированы так, чтобы все девять энергоблоков на подконтрольной территории работали зимой без остановок.

Министр добавил, что тепловая и гидроэнергетика также понесли серьезный урон, но восстановительные работы продолжаются. «К началу отопительного сезона мы планируем выйти на расчётную мощность», — заверил он.

Всего, по его данным, в течение прошлого года энергетическая инфраструктура Украины подверглась 33 массированным ударам — были задействованы тысячи ракет и десятки тысяч дронов.