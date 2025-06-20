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Советская власть плюс хошгедемизация всей страны!

Пезешкиан назвал единственный путь остановить войну

12:38 773

Ирано-израильский конфликт должен быть остановлен без каких-либо условий, но Тегерану нужны гарантии, что «авантюр» Израиля более не будет. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

«Мы всегда стремились к миру и спокойствию, но в текущих условиях единственный путь к завершению войны лежит через остановку агрессии Израиля без каких-либо условий, а также гарантии того, что авантюры сионистских террористов прекратятся навсегда», - написал Пезешкиан на своей странице в соцсети X.

В противном случае, по его словам, Иран даст более жесткий ответ.

Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты «земля-земля».

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