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Apple не послушала Трампа

12:48 279

Тайваньская компания Foxconn, основной производственный партнер Apple, готовится запустить в Индии локальное производство металлических корпусов для iPhone — впервые в истории.

Об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на The Economic Times.

Новое подразделение будет расположено в индустриальном парке ESR в Орагадаме, штат Тамилнад. До настоящего времени корпуса (или «шасси») в Индии производила только Tata Electronics. Для Foxconn это первый шаг в углубление локальной цепочки поставок iPhone на территории Индии.

Ранее Foxconn занималась в основном финальной сборкой iPhone в Шриперумбудуре и производством AirPods в Хайдарабаде. Теперь компания расширяет и горизонтальные компетенции, включая работу с корпусами и дисплейными модулями.

Хотя вклад в общую стоимость устройства останется скромным (корпус составляет около 2–3% от цены материалов), аналитики считают, что уровень локализации производства iPhone в Индии все же вырастет, хотя и не превысит 10%.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил требование о производстве iPhone на территории США, угрожая CEO Apple Тиму Куку ввести пошлину в размере не менее 25% в противном случае.

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