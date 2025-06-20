Израиль ликвидировал командиров Kataib al-Mujahideen

Израильская армия совместно со Службой общей безопасности (ШАБАК) ликвидировала двух высокопоставленных членов группировки Kataib al-Mujahideen — Али Саади и Тафи аль-Агу.
Об этом сообщили 16 июня официальные источники.
Тафи аль-Ага был военным командиром организации и рассматривался как возможный преемник убитого ранее лидера Асаада Абу Шарии. По данным ШАБАК, он координировал похищения, убийства, тайные захоронения пленников, включая Джуди Линн Вайнштейн Хагая и Гади Хагая, а также занимался планированием терактов и вербовкой боевиков в секторе Газа и на Западном берегу.
Kataib al-Mujahideen («Бригады моджахедов») — вооруженная группировка, связанная с боевым крылом организации «Исламский джихад» (Saraya al-Quds), действующая преимущественно в секторе Газа.