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Израиль ликвидировал командиров Kataib al-Mujahideen

14:10 1222

Израильская армия совместно со Службой общей безопасности (ШАБАК) ликвидировала двух высокопоставленных членов группировки Kataib al-Mujahideen — Али Саади и Тафи аль-Агу.

Об этом сообщили 16 июня официальные источники.

Тафи аль-Ага был военным командиром организации и рассматривался как возможный преемник убитого ранее лидера Асаада Абу Шарии. По данным ШАБАК, он координировал похищения, убийства, тайные захоронения пленников, включая Джуди Линн Вайнштейн Хагая и Гади Хагая, а также занимался планированием терактов и вербовкой боевиков в секторе Газа и на Западном берегу.

Kataib al-Mujahideen («Бригады моджахедов») — вооруженная группировка, связанная с боевым крылом организации «Исламский джихад» (Saraya al-Quds), действующая преимущественно в секторе Газа.

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