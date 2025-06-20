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Эрдоган предупреждает

14:26 1763

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

Стороны обсудили двусторонние отношения, региональные вопросы, а также обострение конфликта между Израилем и Ираном.

Эрдоган заявил, что урегулировать ядерный вопрос с Ираном возможно только путем переговоров. Он подчеркнул, что ситуация, обострившаяся после нападения Израиля, серьезно угрожает региональной безопасности.

Президент Турции также отметил, что рост насилия может привести к миграционному кризису и рискам, связанным с утечкой ядерных материалов, что представляет опасность как для Ближнего Востока, так и для Европы. Он добавил, что Анкара прилагает усилия для деэскалации и будет продолжать дипломатические шаги для восстановления стабильности.

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