Российский бюджет «серьезно штормит»

Об этом он заявил на деловом завтраке «Сбера» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Министр финансов России Антон Силуанов признал, что федеральный бюджет находится под серьезным давлением, но пообещал не вносить новых изменений в налоговую систему.

«В бюджете штормит серьезно. Но по налогам мы еще в прошлом году договорились — базово не трогаем. Это важно для предсказуемости политики», — отметил Силуанов.

Глава Сбербанка Герман Греф в свою очередь назвал текущую экономическую ситуацию в стране «идеальным штормом», отметив высокую ключевую ставку и отставание в производительности.

Силуанов добавил, что для финансовой устойчивости необходимо «быть скромнее в желаниях», а также наладить координацию между бюджетной и денежно-кредитной политикой. Кроме того, он призвал минимизировать непредсказуемые риски для бюджета, в том числе процентные.

Федеральный бюджет России за январь–май 2025 года исполнен с дефицитом 3,393 трлн рублей (1,5% ВВП). В начале года в стране была введена пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ — от 13% до 22%, которая коснулась около 3,2% работающего населения.